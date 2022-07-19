Haziranda 150 bin 509 konut satıldı... Yabancılarda ilk sırayı Ruslar aldı

Türkiye genelinde haziranda 150 bin 509 konut satışı gerçekleştirildi. Haziranda satılan konut sayısı mayısa göre yüzde 22,6, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,7 artışla 150 bin 509 oldu. Haziranda satılan konut sayısı mayısa göre yüzde 22,6 arttı. Mayısta 122 bin 768 konut satılmıştı.

İstanbul 27 bin 998 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 303 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 8 bin 243 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut ile Hakkari, 44 konut ile Ardahan ve 90 konut ile Bayburt oldu.

Yabancılara konut satışında ilk sırayı 1887 konutla Ruslar aldı

Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630'a yükseldi. Türkiye genelinde haziranda yabancılara 8 bin 630 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda yıllık bazda yüzde 81,8 artış kaydetti. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,7 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 906 konut satışı ile İstanbul aldı. Bu ili 2 bin 534 konut satışıyla Antalya ve 428 konut satışıyla Mersin izledi. Haziranda Rusya vatandaşları Türkiye'den 1887 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 987 konutla İran, 807 konutla Irak vatandaşları takip etti.

İpotekli konut satışları arttı

Haziranda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,6 artış göstererek 40 bin 610'a çıktı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 27 oldu. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,5 yükselişle 170 bin 317 olarak kayıtlara geçti. Haziran ayındaki ipotekli satışların, 11 bin 229'u, ocak-haziran dönemindeki ipotekli satışların ise 43 bin 114''ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer konut satışları arttı

Türkiye genelinde diğer konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarak 109 bin 899 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 73 olarak kayıtlara geçti. Ocak-haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artışla 556 bin 81'e çıktı.

İlk el konut satış sayısı, haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 44 bin 732'e ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,7 oldu. İlk el konut satışları ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artışla 208 bin 451 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 yükselerek 105 bin 777'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,3 oldu. İkinci el konut satışları ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,6 artışla 517 bin 947 olarak kayıtlara geçti.