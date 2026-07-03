Haziran'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 54,26 ile diğer taze meyvelerde görülürken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 37,64 ile meyvesi yenen taze veya soğutulmuş sebzeler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda yüzde 54,26 olan diğer taze meyvelerdeki fiyat artışını, yüzde 44,55 ile yumrulu sebzeler ve yüzde 17,35 ile diğer taze veya soğutulmuş sebzeler (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin gibi) kategorileri izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 12,85 ile taze turunçgiller, yüzde 8,05 ile konserve edilmiş veya işlenmiş balık ürünleri, yüzde 6,9 ile başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünleri, yüzde 6,27 ile buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe) yer aldı.

- En çok meyvesi yenen sebzeler ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 37,64 ile meyvesi yenen taze veya soğutulmuş sebzeler (domates, biber, salatalık, kabak gibi) kategorisinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 24,8 ile yeşil yapraklı veya saplı taze veya soğutulmuş sebzeler, yüzde 14,21 ile taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri, yüzde 10,55 ile taze üzümsü meyveler, yüzde 9,54 ile taze hurma, incir ve tropikal meyveler, yüzde 8,96 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı, yüzde 6,29 ile kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar ve yüzde 4,4 motorin (mazot) takip etti.