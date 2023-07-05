Haziranda fiyatı en fazla artan ürün çay oldu

Tüketici fiyatları bazında haziranda fiyatı en fazla artan ürün yüzde 14,93 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri, en fazla düşen ise yüzde 6,14 ile yumurta oldu.

5.07.2023 11:02:020
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Haziranda fiyatı en fazla artan ürün çay oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, çay ve diğer demlendiren içecek çeşitleri fiyatlarındaki artışı yüzde 12,37 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 12,29 ile sigaralar ve yüzde 11,74 ile taze meyvelerdeki artışlar izledi.

Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 11,73 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 11,32 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (petrol), yüzde 10,49 ile otomobil (benzinli), yüzde 7,7 ile veri işlem ekipmanı, yüzde 6,83 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 6,49 ile telefon ve telefaks ekipmanları yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 6,14 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bu ürünü yüzde 1,81 ile çocuk ve bebek ayakkabısı, yüzde 1,01 ile peynir, yüzde 0,95 ile yatak odası mobilyaları, yüzde 0,53 ile taze süt, yüzde 0,29 ile un ve diğer tahıllar, yüzde 0,2 ile kümes hayvanları eti izledi. En az fiyatı artan ise 0,17 kuru sebze, 0,21 ile makarna çeşitleri, 0,46 ile patates ve bazı yumru bitkilerde görüldü.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, haziranda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları (yüzde) şöyle:

En yüksek artış gösteren temel başlıklar                                           Aylık değişim

Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri                                                   14,93

Oteller, pansiyonlar ve diğerleri                                                                      12,37

Sigaralar                                                                                                               12,29

Taze meyveler                                                                                                      11,74

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı                                                                          11,73

Kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları                                                    11,32

Otomobil (Benzinli)                                                                                               10,49

Veri işlem ekipmanı                                                                                                 7,70

Mücevheratlar, saat ve kol saatleri                                                                        6,83

Telefon ve telefaks ekipmanı                                                                                  6,49

Geçen ay fiyatı en az artan veya en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları (yüzde) şöyle:

Fiyatı en az artan veya en fazla düşen temel başlıklar                                Aylık değişim

Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler                                                                 -6,14

Çocuk ve bebek ayakkabısı                                                                                  -1,81

Peynir                                                                                                                       -1,01

Yatak odası mobilyaları                                                                                          -0,95

Taze süt                                                                                                                     -0,53

Un ve diğer tahıllar                                                                                                   -0,29

Kümes hayvanları eti                                                                                               -0,20

Kuru sebze                                                                                                                  0,17

Makarna çeşitleri                                                                                                       0,21

Patates ve bazı yumru bitkiler                                                                                 0,46

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