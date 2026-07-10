Haziran'da yüzde 26,5 büyüyen Güneydoğu 1,1 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı

Güneydoğu Anadolu’nun haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,5 artarak 1,1 milyar dolara yükseldi. Gaziantep'in 919,7 milyon dolarlık ihracatı ise bölgenin bugüne kadarki en yüksek haziran ayı performansı olarak kaydedildi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Haziran ayına ilişkin ihracat verilerini kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan verilere göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Haziran ayında 1,1 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirilirken, geçen yılın aynı ayına göre %26,5 oranında artış kaydedildi. Gaziantep'in Haziran ayı ihracatı ise 919,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en yüksek Haziran ayı ihracatı olarak kayda geçti.

Yılın ilk altı aylık döneminde bölge ihracatı 5,9 milyar dolar, Gaziantep'in ihracatı ise 5,0 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu dönemde bölgeden en fazla ihracat yapılan ülkeler; Irak, ABD, Suriye, İngiltere, Cibuti, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, İran ve Libya olurken; makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, bitkisel yağlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, ağaç ve orman ürünleri, sabun ve yıkama müstahzarları ile diğer gıda müstahzarları en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün grupları arasında yer aldı.

Bölge ihracatında yeni pazar odaklı büyüme

GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan, küresel ticaretin değişen dinamiklerine uyum sağlanmasının önemine dikkat çekerek, ihracatçıların uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların kesintisiz devam ettiğini ifade etti. Akcan, Birlikler tarafından yürütülen faaliyetlerin firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına, farklı pazarlara açılmasına ve sektörlerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Haziran ayında bölgedeki diğer illerin ihracat performansları ise şu şekilde oldu: Kahramanmaraş 107,3 milyon dolar, Mardin 82,0 milyon dolar, Şanlıurfa 34,9 milyon dolar, Malatya 25,1 milyon dolar, Diyarbakır 19,9 milyon dolar, Kilis 11,2 milyon dolar ve Adıyaman 7,8 milyon dolar.