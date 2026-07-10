Türkiye girişim ekosistemi ilk yarıda 172 milyon dolar yatırım aldı

Startups.watch'un 2026 ilk yarı raporuna göre Türkiye'de girişimler yılın ilk altı ayında 87 yatırım turunda 172 milyon dolar fon topladı. Oyun sektörü yatırım hacminde liderliğini korurken, yapay zekâ en fazla yatırım turunun gerçekleştiği alan oldu.

Startups.watch tarafından hazırlanan 2026 İlk Yarı Türkiye Girişim Ekosistemi Raporu, yılın ilk altı ayına ilişkin yatırım eğilimlerini ortaya koydu. Rapora göre, Türkiye'deki girişimler 2026'nın ilk yarısında 87 yatırım turunda toplam 172 milyon dolar yatırım aldı.

Ebru Fırat Tayman / [email protected]

Rapor, yatırım hacminin sınırlı sayıda büyük işlemde yoğunlaştığını gösterdi. İlk altı ayda gerçekleştirilen toplam yatırımın yüzde 75'i yalnızca altı girişim tarafından çekildi. Bu durum, ekosistemde büyük ölçekli yatırım turlarının toplam hacim üzerindeki belirleyici etkisini ortaya koydu.

Oyun sektörü yatırım tutarında zirvedeki yerini korudu

Yatırım tutarına göre değerlendirildiğinde oyun sektörü, 2026'nın ilk yarısında da en fazla sermaye çeken alan oldu. Oyun girişimleri, Türkiye'deki toplam yatırım hacminin yüzde 65'ini tek başına oluşturdu.

Oyun sektörünü yatırım miktarı bakımından yapay zekâ ve fintek girişimleri izledi.

Buna karşılık yatırım turu sayısında tablo farklılaştı. Yapay zekâ, en fazla yatırım alan sektör değil, en fazla yatırım turunun gerçekleştiği alan olarak öne çıktı. Sağlık teknolojileri ikinci sırada yer alırken, oyun sektörü üçüncü sıraya geriledi.

Avrupa'da da yatırımın odağı yapay zekâ

Startups.watch raporunda Avrupa'daki yatırım eğilimlerine de yer verildi. Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa gibi Avrupa'nın önde gelen girişimcilik merkezlerinde yatırım sermayesinin en büyük bölümünün yapay zekâ girişimlerine yöneldiği belirtildi.

Girişim sermayesi fonlarında büyüme sürüyor

Rapora göre, Türkiye'de girişim sermayesi fonu ekosistemi büyümeye devam etti. İlk altı ayda 54 yeni Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kuruldu ve aktif fon sayısı 602'ye ulaştı.

Aynı dönemde Future of Mobility Fund (Mobilitenin Geleceği Fonu), kurulan tek kurumsal girişim sermayesi (CVC) fonu olarak kayıtlara geçti.

Rapor, geleneksel fon kuruluşlarında geçici bir yavaşlama yaşanmasına rağmen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından açıklanan yeni sermaye programlarının önümüzdeki dönemde yatırım kapasitesini artırabilecek önemli bir kaynak oluşturacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kitle fonlaması zayıf seyrini sürdürdü

Paya dayalı kitle fonlaması tarafında ise beklenen ivme henüz yakalanamadı. İlk yarıda yalnızca 11 girişim bu yöntemle yatırım alırken, tur başına ortalama yatırım tutarı 250 bin dolar seviyesinde kaldı.

Satın almalar yatırımcılara likidite sağladı

Rapora göre, yılın ilk yarısında birleşme ve satın alma işlemleri yatırım ekosistemindeki likiditeyi destekleyen önemli gelişmeler arasında yer aldı.

Uber'in GetirYemek'i satın alması ile Loom Games işlemi dönemin öne çıkan satın almaları olurken, Segmentify, BMT-BAPS, Bluedot ve Glocalzone gibi girişimlerin gerçekleştirdiği başarılı çıkışlar (exit), yatırımcılara önemli ölçüde likidite sağladı.

Startups.watch, söz konusu gelişmelerin özellikle bölgesel yatırımcılar açısından olumlu bir çıkış ortamı oluşturduğunu ve önümüzdeki dönemde yeni yatırımları destekleyebilecek bir sermaye döngüsüne katkı sağlayabileceğini belirtti.