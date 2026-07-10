Türkiye'de oyun girişimleri 1.238'e ulaştı, yatırımcı ilgisi sürüyor

Startups.watch'un "Gaming Snapshot for Türkiye" araştırmasına göre Türkiye oyun ekosisteminde bugüne kadar 1.238 girişim kuruldu. 2026'nın ilk yarısında 111 milyon dolarlık yatırım alan sektör, 520 milyon dolarlık çıkış hacmiyle küresel yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etti.

Türkiye, oyun girişimciliğinde Avrupa'nın dikkat çeken merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor. Startups.watch tarafından hazırlanan "Gaming Snapshot for Türkiye" araştırması, sektörün yatırım, girişim ve satın alma performansına ilişkin güncel tabloyu ortaya koydu.

Ebru Fırat Tayman / [email protected]

Araştırmaya göre bugüne kadar Türkiye'de toplam 1.238 oyun girişimi hayata geçirildi. Bunların 751'i faaliyetini sürdürürken, 466 girişim faaliyetlerini sonlandırdı. Şimdiye kadar satın alınan oyun girişimi sayısı ise 21 oldu.

İlk altı ayda 111 milyon dolarlık yatırım

2026'nın ilk yarısında Türkiye merkezli oyun girişimleri 7 yatırım turunda toplam 111 milyon dolar yatırım çekti. Yıl henüz tamamlanmamış olmasına rağmen sektör, yüksek hacimli yatırımlarla dikkat çekti. Son 12 ayın en büyük yatırımını 70 milyon dolarla Grand Games alırken Good Job Games 60 milyon dolarlık yatırımla ikinci sırada yer aldı. TaleMonster ve Cypher Games ise 30'ar milyon dolarlık yatırımlarla öne çıkan diğer şirketler oldu.

Çıkışlarda güçlü performans

Rapora göre 2026'nın ilk yarısında gerçekleşen iki çıkış ve ikincil hisse satışının toplam büyüklüğü 520 milyon dolar olarak hesaplandı.

Türkiye oyun ekosisteminde bugüne kadar gerçekleşen en büyük işlem ise Peak Games'in 1,8 milyar dolarlık satışı olmaya devam ediyor. Dream Games'in yaklaşık 1,3 milyar dolar değerleme üzerinden gerçekleştirilen ikincil hisse satışı da sektör tarihinin en önemli işlemleri arasında gösteriliyor.

Rollic, Gram Games ve Masomo'nun gerçekleştirdiği yüksek hacimli satışlar da Türkiye'nin küresel oyun sektöründeki konumunu güçlendiren işlemler arasında yer alıyor.

Üç unicorn, büyüyen ekosistem

Startups.watch verilerine göre Türkiye'de bugün 13 oyun kuluçka merkezi, 22 hızlandırma programı ve 2 oyun kümelenmesi faaliyet gösteriyor. Değeri 1 milyar doların üzerine çıkan oyun şirketi sayısı ise 3 seviyesinde bulunuyor.

Rapor, Türkiye'deki oyun girişimciliğinin yalnızca yeni şirket üretmekle kalmadığını, aynı zamanda küresel ölçekte yatırım çekebilen ve milyar dolarlık değerlemelere ulaşabilen şirketler çıkaran güçlü bir teknoloji ekosistemine dönüştüğünü ortaya koyuyor.