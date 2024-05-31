Hepsiburada CEO'su Gökçetekin: Kârlılıkta devlerle yarışacağız

Amazon ve P&G gibi global ölçekli şirketlerde çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen Nilhan Onal Gökçetekin’le Hepsiburada’daki ilk yılını, hedeflerini ve sektördeki gelişmeleri konuştuk...

31.05.2024 14:48:200
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Hepsiburada CEO'su Gökçetekin: Kârlılıkta devlerle yarışacağız

Hepsiburada CEO’su NİLHAN ONAL GÖKÇETEKİN Amazon gibi dev bir şirketten Hepsiburada’ya geldi ve ilk yılını geride bıraktı.

Nil Dumansızoğlu / [email protected]

Capital Nisan 2023 sayısından

2023 yılında ilk kez kâra geçen şirket, yeni CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin yönetiminde satış hacmini de yüzde 100’ün üzerinde büyüttü. Bundan sonraki süreçte kârlı yolculuğu sürdürmeye odaklandığı belirten Gökçetekin’in bir diğer gündemiyse B2B alanındaki işler. Hepsijet, Hepsijet XL ve Hepsipay’in liderlik vizyonu olduğuna dikkat çeken Gökçetekin, “Anahtar teslim e-ticaret çözüm üretiyoruz ve bu alanda çok büyüyeceğiz” dedi.

Hepsiburada için 16 yıl sonra Türkiye’ye geri dönen Gökçetekin; 'Daha önce çalıştığım Amazon, P&G ve kendi kurduğum işimden çok şey öğrendim. Global birikimimi Hepsiburada ekibinden de öğrenerek geliştirme fırsatım da oldu. 4 önemli önceliğimiz var. Birincisi, sadakati artırmak. Premium programımızın ben gelmeden önce 400 bin üyesi vardı. Şu anda üye sayımız 2,2 milyonu geçti. Hepsiburada, Türkiye’de 2 yıldır tavsiye lideri. Premium da bunu çok destekleyen bir uygulama oldu. İkincisi, servis üstünlüğümüz. Teslimattaki hız ve deneyim bizim için çok önemli. Üçüncü önceliğimiz, B2B alanındaki lojistik ve fintek şirketlerimizle lider olmak. Son olarak da çok dikkatli bir finansal yönetimi ve kârlılık' diye konuştu.

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