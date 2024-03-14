Hepsiburada, kadın girişimci faaliyetlerini dünyaya anlatıyor

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, kadınların ekonomik gelişimine yönelik faaliyetleriyle Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'de (BM) temsil ettiklerini belirterek, burada çalışmalarını dünya ile paylaşma fırsatı bulduklarını söyledi.

Gökçetekin, Birleşmiş Milletler 68. Kadının Statüsü Komisyonu (CSW68) kapsamında ABD'de bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi. New York'taki Türk Evi'nde gerçekleştirilen görüşmede, Gökçetekin, Bakan Göktaş'a Hepsiburada'nın kadınların güçlendirilmesi için yaptığı çalışmalar ile deprem bölgesindeki kadın girişimciliği ekosisteminin geliştirilmesi için yaptığı faaliyetleri anlattı.

Times Meydanı'nda Türkiye rüzgarı

Nasdaq borsası da Hepsiburada'nın kadın girişimcilere verdiği desteği kutladı. Nasdaq borsasının Times Meydanı'ndaki dijital panolarında Hepsiburada ve Türk bayrağı görselleri yer aldı.

Hepsiburada CEO'su Gökçetekin, BM'nin CSW toplantılarını kadınların ekonomik anlamda gelişmesi için yaptığını belirterek, kendilerinin de hayata geçirdikleri örnek projelerle Türkiye'yi temsil ettiklerini bildirdi. BM ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ile yaptıkları çalışmalara değinen Gökçetekin, Bakan Göktaş'ın da bu sene onur konuğu olduğunu hatırlattı.

Gökçetekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede ve depremden önce yaptıkları, kadınların ekonomik gelişimini etkileyen çalışmalarını BM'de dünya ile paylaşma fırsatı bulduklarını belirterek, "Biz bir kadın girişimci tarafından kurulmuş, bir kadın CEO tarafından yönetilen Nasdaq teknoloji borsasındaki en büyük şirketiz. Türkiye için çok önemli bayrağımızı bugün Times Meydanı'nda dalgalandırıyoruz." diye konuştu.

Muhteşem kadın girişimcilerimiz var

Hepsiburada CEO'su Gökçetekin, 2017 yılında kadınların ekonomik gelişimini artırmak için bir girişimci programı kurduklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada girişimci yetiştiriyoruz. Şu anda 50 bine yakın marka sahibi muhteşem girişimciye sahibiz ve 2030 yılında bunu 120 bine çıkaracağız. Burada da hem KAGİDER hem de BM Kadın birimi sayesinde değişik bağlantılarımızı geliştirdik. Farklı işbirlikleri konuşuyoruz ve kooperatiflerle olan deneyimlerimizi artırmaya devam ediyoruz."

Gökçetekin, 6 Şubat depremlerinin ertesi günü binlerce çalışanları ile bölgeye gittiklerini belirterek, depremin yaralarını ekonomi ve teknolojiyle iyileştirmek üzere orada üs kurduklarından ve kadın girişimci yetiştirmek üzere ihtisas merkezleri açtıklarından bahsetti.

Bu kapsamda 5 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Gökçetekin, şu anda bu sayının 3 bin 300 olduğunu söyledi. Gökçetekin, doğal ipekten zeytin reçeline kadar birçok ürünü üreten kadın girişimcinin bulunduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Muhteşem kadın girişimcilerimiz var ve depremin yaralarını Hepsiburada ile beraber sarıyorlar. Bir kadın etrafında yaklaşık 5-6 kişiye istihdam, 20'ye yakın kişiye pozitif sosyal etki sağlıyor. Biz bu konuda çok heyecanlıyız. Programımız 2 yıl sürecek ve deprem bölgesinde 5 bin, Türkiye'de ise 120 bin kadın girişimciyi mutlaka Hepsiburada ailesi olarak yetiştireceğiz."

Kadınlardan kadınlara geçecek muhteşem bir hediye oluşturduk

Nilhan Onal Gökçetekin, BM Kadın Birimi ve KAGİDER işbirliğiyle gerçekleştirdikleri projenin detaylarını da paylaşarak, proje kapsamında KAGİDER ile yerel kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerde kutular yaptıklarını anlattı.

Gökçetekin, "Kadınlardan kadınlara geçecek muhteşem bir hediye oluşturduk. Hiçbir maddi beklenti olmadan bunları Hepsiburada platformunda satışa sunduk. Artık mart ortası geldi, hala yoğun ilgi görüyor. Bu kutuların içinde yörede üretilen çiğ tahinler, nar ekşisi, ipek şallar, kuru meyveler var. Bunları biz diğer kadınlarla ve onlara destek olmak isteyen kişiler ile buluşturuyoruz. Deprem bölgesinden olan bu kutulara Hepsiburada üzerinden ulaşıp kesinlikle onlara destek olabilirler." diye konuştu.

Herhangi bir fikri olan bütün kadınları Hepsiburada platformuna davet ediyoruz

Gökçetekin, Hepsiburada platformunda yer almak isteyen kadın girişimcilere yönelik ise şu açıklamalarda bulundu:

"Hepsiburada'nın 'İş Ortağım' isimli bir programı var. Instagram'dan, internetten, telefonla bize her şekilde ulaşabilirler. Deprem bölgesinde fiziksel ihtisas merkezlerimiz var. Herhangi bir fikri olan bütün kadınları Hepsiburada platformuna davet ediyoruz. Biz onlara reklamlarını yapma, ürünlerinin fotoğrafını çekme, pazarlama, ‘Hangi ürünler daha iyi satar?’ gibi her konuda destek olabiliriz."