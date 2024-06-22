Hepsiburada, Kadın Mühendisler Günü'nü kutluyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre Hepsiburada, kadın mühendislerin kariyerlerinde başarılı olmaları için eşit fırsatlar sunmaya büyük önem veriyor.

Çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik eden çalışma ortamında, kadın mühendislerin yeteneklerini ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilecekleri fırsatlar sunuyor.

Hepsiburada'nın ürettiği yerli teknolojilerde, kadın mühendisler büyük bir rol oynuyor. Şirketteki kadın çalışan oranı yüzde 50, global şirketlerde kadın mühendis oranı ortalama yüzde 20 iken Hepsiburada'nın kadın mühendis oranı ise yüzde 36. Hepsiburada, 2030 yılına kadar kadın mühendis oranını yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor.

Hepsiburada, kadın çalışanların profesyonel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Hepsinspire ile çeşitli mentorluk fırsatları ve kariyer gelişim olanakları sunuyor.

Kadın çalışanlara ve kadın mühendislere liderlik eğitimlerinin verildiği Hepsinspire platformu, çalışanların kendini geliştirmelerini teşvik ediyor.

Hepsinspire oluşumu kapsamında kadın çalışanlar 2024 Haziran ayına kadar toplam 1285 saat eğitim aldı. Kadın mühendisler, hem bireysel hem de profesyonel olarak kendilerini geliştirebiliyor ve kariyerlerinde önemli adımlar atabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Müşteri Deneyimi ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu, "Hepsiburada olarak kadın mühendislerimizin başarılarını kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik eden bir çalışma ortamı oluşturarak, kadın mühendislerimizin yeteneklerini en üst düzeyde kullanmalarına olanak sağlıyoruz. 2030 yılına kadar şu anda yüzde 36 olan kadın mühendis oranımızı yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu başarıyı daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.