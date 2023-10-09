Her yıl binlerce şirket ölüyor: Hayatta kalma kriterleri

Son birkaç yılda birçok konuda dengeler değişti. Sektörlerin kritik göstergelerinden yaşam sınırı da bu değişimden etkilendi. Bazı sektörlerde sınır yükselirken bazılarında düştü...

Nilüfer Gözütok Ünal / ngozutok@capital.com.tr

Capital Eylül 2023 sayısından

Geçmişte beyaz eşyada yaşam sınırı kapasite kullanımının yüzde 85’in altına düşmesi olarak görülürken artık bu sınır yüzde 80’e geriledi. Birkaç yıl öncesine kadar turizmde otellerin doluluk oranının yüzde 50’nin altına düşmesi sektörü zorlarken artık yüzde 60’ın altına düşeni hayati riskler bekliyor. Otomotiv, tekstil ve seramik gibi pek çok ana sektör ise kritik göstergelerde yaşam sınırını aşmış görünüyor.

Her yıl Türkiye’de binlerce şirket ölüyor. Sadece geçtiğimiz yıl TOBB verilerine göre kapanan şirket sayısı yüzde 42,8 yükselişle 23 bin 170’e yükseldi. Bu yılın ilk 7 ayında da 11 bin 559 şirket kapandı. Şirket kapanmalarında en önemli unsurların başında kritik yaşam sınırını aşmak geliyor. Bu da her sektöre göre değişmekle birlikte genel olarak büyüme, kapasite kullanım, kârlılık, borçluluk dengesinde sağlıklı seviyelerin altına düşmek anlamına geliyor. Örneğin kapasite kullanımında otomotiv, beyaz eşya ve seramikte yüzde 80’in, demir çelikte yüzde 70’in altına düşüldüğünde kritik eşik aşılıyor. Birçok sektör için de kârlılıkta belli oranların altına düşüldüğünde tehlike çanları çalmaya başlıyor.

Büyüme hızının yavaşlaması da birçok sektörü yaşam sınırının altına getiriyor. Capital Dergisi olarak, 21 sektörde hayatta kalmanın kritik göstergelerini araştırdık...

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