Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,25, yıllık bazda yüzde 37,94 artış gösterdi.

30.04.2025 10:49:030
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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi martta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,25, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,78, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,94 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 55,7 yükseldi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,09, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 43,58, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 47,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 36,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 48,78, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 41,51 artış kaydetti.

H-ÜFE, bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,2, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,7, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,92, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,96, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,45, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,72 arttı.

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