HPE GreenLake test sürüşünde sizi neler bekliyor?

HPE GreenLake platformu, müşterilerine ve iş ortaklarına birleşik bir hibrit deneyim ve bulut hizmetlerine kolay erişim sağlıyor.

Bugün HPE GreenLake 65 binden fazla müşteriyi destekliyor, iki milyondan fazla bağlı cihaza güç sağlıyor ve dünya çapındaki müşterileriyle exabyte ölçeğinde veriyi yönetiyor. Kuruluşlar, hibrit bulut stratejilerini otomatize etmek, düzenlemek ve yürütmek için tek bir platformdan yararlanıyor. Şimdi bu platformda sanal bir test sürüşüne çıkmanız mümkün.

HPE GreenLake Test Drive, içinde bulunan rehberler eşliğinde canlı altyapı üzerinde uygulamalı olarak deneyim sunan bir ortamdır. Bu ortamda Container, Private Cloud ve Virtualization kategorileri altında farklı amaçlı kullanımları (Autoscale Applications, Containerize Workloads, Deploy Applications, Monitoring Cloud Usage, vb.) farklı rollerle (App Owner, Dev Ops Engineer, CTO, Cloud Operator, Developer, Head of IT Operations, vb.) deneyimleme imkanı bulabilirsiniz.

HPE GreenLake Test Drive üzerinden Private Cloud kategorisini HPE GreenLake for Private Cloud için çalıştırdığımızda yaklaşık 60 dakikalık bir oturumda kullanıcı ayarları ve şifreler, Cloud Instance oluşturma, Snapshot instance oluşturma, Instance klonlama, instance kaynaklarını arttırma ve görev planlama gibi bulut hizmetlerini kolaylıkla deneyimleyebiliriz.

Test Drive ortamlarında HPE GreenLake for Private Cloud’u incelediğimizde test drive rehberinin ilk çalışması, Cloud ortamlarında deneyimlediğimiz bir kaç tıklama ile oluşturulabilen sanal makinelerin, network konfigürasyonlarının ve diğer profil ayarlarının yapılmasıdır. Bulut kolaylığını sadece HPE GreenLake Test Drive rehberini inceleyerek görebilir, rehberin ilk sayfasındaki linki kullanarak GreenLake Central üzerinden de rehberin sizlere anlattığı adımları canlı makineler üzerinden test edebilirsiniz. Böylelikle HPE GreenLake hizmetine sahip olduğunuzda elde edeceğiniz ve sizlere sunacağımız hizmetleri gerçek ortamlarımızda test ederek deneyimleyebilirsiniz.

Test Drive içerisinde Containers kategorisine göz atabilir ya da Container’ın da dahil olduğu Private Cloud kategorisindeki 13 farklı deneyimden dilediğinizi rehber eşliğinde gerçek ortamlarda test edebilirsiniz. HPE GreenLake platformunda sanal test sürüşüne çıkmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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