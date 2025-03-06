Hücresel Gen Terapileri alanında iş birliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Koç Healthcare ile ABD merkezli kar amacı gütmeyen öncü kuruluş Caring Cross, Türkiye'deki hastalar için gen terapilerine erişimi artıracak stratejik bir iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında Chimeric Antigen Receptor (CAR) T-hücre terapileri ve diğer Gelişmiş Terapötik İlaç Ürünleri (ATMP'ler) geliştirilmesi ve kritik hastalıklarla mücadele eden hastalar için hayat kurtarıcı tedavilerin Türkiye'de daha uygun bir bütçeyle erişilebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Caring Cross, lösemi ve lenfoma için geliştirdiği patentli CAR-T hücre terapisi de dahil olmak üzere, CAR-T hücreleri ve diğer hücresel gen terapilerinin araştırma, geliştirme ve üretimi alanlarında uzmanlığa sahip bir kuruluş olarak hizmet sunuyor. Koç Healthcare Türkiye'deki son teknoloji hücresel tedavi merkezi ile birlikte geliştirilen bu iş birliği lojistik engelleri ve finansal bariyerleri ortadan kaldırarak, hastaların zamanında hayat kurtarıcı tedavilere erişimini sağlayacak.

Koç Healthcare CEO’ Erhan Bulutcu, iş birliğiyle ilgili şunları aktardı:“ Healthcare olarak, akredite hastanelerimizle, ileri klinik araştırmaları bir araya getiren tam entegre bir ekosistem inşa ederek en üst düzeyde hasta bakımını sunmayı amaçlıyoruz. Hastanelerimiz, Klinik Araştırma Merkezi’miz (CTU), RMK İleri Düzey Girişimsel Tıp, Eğitim ve Simülasyon Merkezi (RMK AIMES) ve Translasyonel Tıp Araştırma Merkezimiz (KUTTAM) ile birlikte, araştırmalardan tedavi çözümlerine bir çok alanda hastalarımızın tıptaki en son gelişmelerden faydalanmasını sağlıyoruz.”

Caring Cross ile yapılan iş birliğinin önemine dikkat çeken Bulutcu sözlerine şöyle devam etti: “Caring Cross ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, sürdürülebilir bir yerli üretim modeli oluşturarak, son teknoloji CAR-T hücre terapilerini Türkiyede sayısız hasta için erişilebilir hale getirmemize ve bunu uygun maliyetlerle gerçekleştirebilmemize olanak tanıyacak. Bu girişim, dünya standartlarında sağlık çözümleri sunma misyonumuzda büyük bir adımı temsil ediyor.”

Caring Cross İcra Direktörü Boro Dropulić, “Healthcare ile iş birliği yaparak Türkiye’ hastalar için CAR-T hücre terapisi ve diğer Gelişmiş Terapötik Tıbbi Ürünlere (ATMP'ler) erişimi artırmaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi. Dropulić iş birliğiyle ilgili şunları belirtti: “ iş birliği, bu alanda çığır açan tedavileri dünya genelinde erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirme misyonumuzu ileriye taşıyor. Yenilikçi teknolojilerimizi Koç Healthcare’ altyapısıyla birleştirerek, sürdürülebilir ve maliyet etkin bir modelle hasta erişimini önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyoruz.”

Anlaşma kapsamında, Koç Healthcare, Caring Cross’ Gelişmiş Terapötik Tıbbi Ürünleri için Türkiye'deki lisans sahibi olarak görev alacak ve her iki kuruluş bu tedavilerin geliştirilmesi ve klinik kullanıma kazandırılması için işbirliği yapacak. Bu stratejik ortaklık, sağlıkta eşitlik ve hasta güçlendirme konusundaki ortak taahhüdü vurguluyor.