Hükümete enflasyon mektubu

Merkez Bankası TCMB Kanunu'nun 42. maddesinde yer alan hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi amacıyla hükümete enflasyon gelişmeleri hakkında açık mektup gönderdi.

Mektupta 2020 enflasyonundaki hedeflerin neden tutturulamadığını hükümete yazdığı mektupta anlatan TCMB; para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun yüzde 5 hedefine ulaşılması beklenen 2023 yılına kadar kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

TCMB'nin 2006 başından itibaren uyguladığı açık enflasyon hedeflemesi rejimi kapsamında, enflasyon hedefinden belirgin olarak sapıldığında veya sapma olasılığı ortaya çıktığında "hesap verme yükümlülüğü" mekanizması devreye giriyor.

Mektupta 2020 yıl sonu enflasyonu hedef aralığının üzerinde gerçekleştiği belirtilerek, 2019 Temmuz ayında başlayan faiz indirimlerinin 2020 yılının ilk yarısında Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini sınırlamaya yönelik olarak devam ettiği ve ilaveten kapsamlı genişleyici likidite adımları atıldığı hatırlatıldı.

Tüketici enflasyonunun, 2020 sonunda yüzde 14.6 olarak gerçekleştiği ve yüzde 5 hedefi etrafında belirlenen belirsizlik aralığının dışında kaldığı belirtilerek, enflasyondaki yükselişte hem talep hem de maliyet yönlü unsurların etkili olduğu kaydedildi.

Enflasyonda mevcut seviyelerin, yukarı yönlü riskler ile birlikte değerlendirildiğinde, yüzde 5 hedefinin oldukça uzağında olduğunun belirtildiği mektupta, "Ocak Enflasyon Raporunda sunduğumuz tahminler yüzde 5 enflasyon hedefine 2023 yılında ulaşabileceğimizi göstermektedir. Bu nedenle, para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun, yüzde 5 hedefine ulaşılması beklenen 2023 yılına kadar, uzun bir süre kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

Orta vadeli yüzde 5 hedefine varmak amacıyla, enflasyon hedeflemesi rejimi tüm unsurlarıyla uygulanacağının belirtildiği mektupta mali disiplinin kararlılıkla sürdürülmesinin de kritik bir öncelik olarak önemini koruduğu ifade edildi.