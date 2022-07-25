“İBB’nin Dijital Yolculuğu” İstanbul’un Geleceğine Işık Tutuyor

16 milyonluk yerleşik nüfusu ve günlük 4 milyon civarı ziyaretçisiyle Avrupa’nın 23, dünyanın 130 ülkesinden daha kalabalık olan İstanbul, ‘akıllı şehir’ kavramını kent yaşamına entegre eden şehirlerden. “Dijital Çağın Şehircilik Vizyonu ve Akıllı Şehir Yönetimi” konulu toplantıda İBB’nin Dijital Yolculuğu’ndaki çalışmalarına ışık tutuldu.

Birleşmiş Milletlerin yayınlanan bir raporunda, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 68’inin kentsel alanlarda yaşayacağına, şehirlerin evrensel, toplumsal ve ekonomik zorluklarla daha fazla karşı karşıya geleceğine dikkat çekiyor. Bu durum, şehirlerde yaşayan insanların hizmet beklentilerini karşılamak ve konforunu sağlamak için mevcut kaynakların çok daha verimli kullanılmasını gerektiriyor. Bu noktada teknolojinin etkin kullanımı büyük önem taşıyor.

Teknoloji bir yandan aktif olarak kullandığımız cihazlar ve servisler aracılığıyla hayatımızı kolaylaştırırken arka planda da pek çok hizmeti daha hızlı, konforlu ve ulaşılabilir kılıyor. Teknolojiyi en yoğun ve kapsamlı kullanan kavramların başında akıllı şehirler geliyor.

Akıllı şehirler teknoloji yardımıyla sınırlı kaynakları etkin bir şekilde kullanarak günümüzde ve gelecekte karşılaşılabilecek problemler ve ihtiyaçlar için çözüm üreten, insan hayatına değer katan, yaşam kalitesini iyileştiren, çevreye ve doğaya saygılı bir şehircilik anlayışı ortaya koyuyor. Belediye hizmetlerinin daha az maliyetle daha verimli şekilde gerçekleşmesini sağlarken vatandaşa daha etkin hizmet sunmanın yanı sıra kentleşmeye ve kent yaşamına yeni bir boyut kazandırıyor.

Belediyeciliğin bu görünmeyen yüzü, sabah ışığı açtığımız andan başlayarak kent yaşamı içinde adım attığımız her anda bize destek oluyor. Toplu taşımadan trafik kontrol sistemlerine, atıkların toplanmasından sokak aydınlatmasına kadar farkına vardığımız veya varmadığımız pek çok alanda hayatımıza dokunuyor. Bunun faydasını en çok görebileceğimiz şehirlerden biri de kuşkusuz İstanbul. 16 milyonluk yerleşik nüfusu ve günlük 4 milyon civarı ziyaretçisiyle Avrupa’nın 23, dünyanın 130 ülkesinden daha kalabalık olan bu şehir, sakinlerini mutlu edebilmek için kaynaklarını en verimli şekilde kullanmanın yollarını keşfetmek zorunda. İBB’nin 90 bin personeli gece gündüz bunun için çalışıyor.

İBB Akıllı Şehircilikte Zirveyi Gözüne Kestirdi

Belediyeciliğin bu görünmeyen yüzünü ortaya çıkarmak üzere İBB ve iştiraklerinin yöneticilerinin katılımıyla Fortinet / Exclusive Networks, Hewlett Packard Enterprise / AMD ve VMware / Data Market’in destekleriyle “Dijital Çağın Şehircilik Vizyonu ve Akıllı Şehir Yönetimi” etkinliği İBB Başakşehir Veri Laboratuvarı’nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı ve BELBİM AŞ Genel Müdürü Nihat Narin, İSTTELKOM Genel Müdürü Yücel Karadeniz, İSBAK Genel Müdürü Mesut Kızıl, İspark Genel Müdürü Hakan Orhun, Metro İstanbul Genel Müdürü ve İBB İştirakler Ulaşım Grup Başkanı Özgür Soy, İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın, İSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Tayfun İşbilen, Bimtaş Akıllı Şehircilik ve CBS Şefi Mert Cığızoğlu ve İETT Bilgi İşlem Daire Başkanı Şeref Can Ayata, İBB iştiraklerinin akıllı şehirciliğe dair çalışmalarının detaylarını paylaştı.

Toplantıda Fortinet Bölge Satış Müdürü Emre Tezbaşar, Müşteri Yöneticisi Emrah Gönüler, Sistem Mühendisliği Bölge Yöneticisi Hasan Bolelli ve İş Geliştirme Müdürü Bora Köse akıllı şehirler ve güvenlik konusuna odaklanırken Hewlett Packard Enterprise Kurumsal Müşteri Satış Yöneticisi Furkan Çelebi akıllı şehirlerin teknolojik altyapısı, VMware Kıdemli İş Çözümleri Stratejisti Töre Duman ve Data Market Teknoloji Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Fatih Cem Atalı akıllı şehirlerde bulut bilişimin önemine değindi.

İBB 20 Milyon Kişiye Hizmet Sunuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, toplantıdaki konuşmasında Mayıs ayı itibarıyla İstanbul’un resmi nüfusunun 16 milyonu aştığına, gayriresmi nüfus ve ziyaretçilerle beraber bunun 20 milyonu bulduğuna dikkat çekti. Özgüner, “Biz kalabalık nüfusun şehre olan etkisini ulaşımda, hizmetlere erişimde görüyoruz. Bu bize büyük veri yönetimi konusunda sorumluluk yüklüyor. İştiraklerimizle birlikte büyük veri platformuna sahibiz. Burada verileri sınıflandırdıktan sonra veri analitiği üzerine süreç yürütüyoruz. Kendi blockchain motorumuzu kurduk. Zemin İstanbul’da İBB Metaverse altyapısına sahibiz. Yeni kullanım şekilleriyle bunu daha da genişletiyoruz. İBB olarak teknolojinin de yardımıyla şehrin sakinlerine dokunduğumuz her yerde onları kucaklamayı, yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Akıllı Şehir Vizyonumuz ile Geleceği Şekillendiriyoruz

İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı ve BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Nihat Narin de konuşmasında akıllı şehir vizyonuyla sundukları hizmetlerin detaylarını paylaştı. İBB olarak büyük bir ekosistemi yönettiklerine vurgu yapan Narin, bu ekosistemin finansal, istihdam ve sosyal sorumluluk boyutu açısından merkezi bir noktada olduğunu söyledi. “Bizler böyle büyük bir metropolde verimli olabilmek için az kaynakla çok iş yapmak durumunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bu bilinç, çalışmalarımızda dijitalleşmeyi, çevik iş yapma modellerini ve sürdürülebilirliği merkeze almayı gerektiriyor” diyen Narin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hedefimiz, İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak ve İstanbul’u güzelleştirmek. Akıllı şehir vizyonuyla amacımız kaynaklarımızı, hizmetlerimizi verimli bir şekilde yönetmek ve İstanbullulara en gelişmiş teknolojileri sunmak. Toplantıda konuşulan tüm detayları ve ortaya çıkan sonuçları, Capital’in Temmuz 2022 sayısıyla birlikte ücretsiz dağıtılan “İBB’nin Dijital Yolculuğu” ekinde okuyabilirsiniz.



