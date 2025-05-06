İki hidroelektrik santrali özelleştirildi

Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralleri özelleştirildi. İstanbul Bakırköy'deki bir bölge ise "Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Terminal İstanbul Ek Alanı" olarak tespit edildi.

6.05.2025 09:40:490
Paylaş Tweet Paylaş
İki hidroelektrik santrali özelleştirildi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB), Sivas'taki Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesine ilişkin ihale kararlarına onay verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elektrik Üretim AŞ'ye ait Çamlıgöze ve Koyulhisar hidroelektrik santralleriyle bunlar tarafından kullanılan taşınmazların bir bütün halinde özelleştirilmesine ilişkin ihale gerçekleştirildi. Söz konusu santrallerin işletme hakkı, ihalede 2 milyar 160 milyon lira bedelle en yüksek teklifi sunan Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verildi.

Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir alan "Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Terminal İstanbul Ek Alanı" olarak belirlendi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı

Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı

Rezervlerin yarıdan fazlası 5 ülkede: Arz talebe yetişmekte zorlanıyor

Rezervlerin yarıdan fazlası 5 ülkede: Arz talebe yetişmekte zorlanıyor

Galatasaray borsada da yatırımcısını üzmedi

Galatasaray borsada da yatırımcısını üzmedi

TL'nin reel değeri nisan ayında geriledi

TL'nin reel değeri nisan ayında geriledi

Elektrikli araç ve C-SUV segmentinde zirvede

Elektrikli araç ve C-SUV segmentinde zirvede

Mavi'den yeni ABD adımı

Mavi'den yeni ABD adımı

Yorum Yaz