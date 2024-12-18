İkinci el araç fiyatlarında düşüş

İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com aylık fiyat endeksine göre, ikinci el araç piyasasında enflasyondan arındırılmış fiyatlar düşmeye devam ediyor.

arabam.com verilerine göre, kasım ayında ilanların ortalama fiyatı %0,4’lük ufak bir artış ile 692.624 TL olarak belirlenirken, enflasyondan arındırıldığında ekim ayına göre %1,8 oranında bir düşüş yaşandı.

arabam.com’un Trink sat! ve Oto Ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, konuyla ilgili “Eylül ve ekim ayında ivmelenen ikinci el otomobil pazarının Kasım ayında nispeten biraz sakinleştiğini görüyoruz. Yıl boyunca olduğu gibi kasımda da otomobil fiyatlarındaki artış yine enflasyonun gerisinde kaldı” dedi.

2. el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com’un kasım ayı ilanlarında gözlemlenen trendler şöyle:

İlanlarda en çok görülen marka ve modeller

Kasım ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. Model bazında bakıldığında ise kasım ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Astra, Corolla, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa oldu.

İlanlarda gözlemlenen fiyat aralıkları

arabam.com’daki ilanlarda 500 bin TL altındaki araç ilanlarının azalmaya başladığı gözlemleniyor. Kasım ayında 500.000 TL'ye kadar olan araçların ilan oranı ekim ayına göre %2,4 düşüş gösterirdi. Buna karşılık 1 milyon TL üzerindeki araç ilanları ise ekim ayına kıyasla %2,4 artış gösterdi.

5 yaşa kadar olan araçların ilan sayısı arttı

Yaşı genç araçların ilan oranı artıyor, 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı kasım ayında %2,5 oranında artış gösterdi. Araç yaşı arttıkça ilan oranlarındaki azalma da dikkat çekiyor.

Otomatik vitesli araçların ilan oranı arttı

arabam.com’un verilerine göre, kasım ayında otomatik vitesli araçların ilan oranı, ekim ayına kıyasla %3 oranında artış gösterdi. Otomatik vitesli araçlara olan talep artarken, düz vitesli araçların ilan oranı ise %2 azaldı. Yarı otomatik araçların ilan oranı ise ekim ayına göre %1 düşüş gösterdi.

İlanların yakıt tipine göre dağılımı

Kasım ayında benzinli araçların ilan oranı, ekim ayına kıyasla %1,19 artarak %27,53 seviyesine yükseldi. Öte yandan, dizel araçların ilan oranı %48,99 olarak kaydedildi ve bir önceki aya göre ufak düşüş gösterdi. LPG’li araçların ilan oranı ise ekim ayına göre %1,45’lik bir düşüşle kasım ayında %22,58’e geriledi. Elektrikli araçların ilan oranı %0,51 ve hibrit araçların oranı ise %0,39 seviyesinde kaldı.