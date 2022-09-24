İlk 8 ayda en çok satılan otomobil markaları

Yılın ocak-ağustos döneminde yerli üretim araç satışı 198 bin 561, ithal araç satışı ise 259 bin 885 oldu. En fazla yerli araç satışını Fiat, en fazla ithal araç satışını Volkswagen yaptı.

Türkiye otomotiv pazarında yılın 8 aylık döneminde toplam satışlarda, ithal araçların satışlardan aldığı pay yüzde 56,68, yerli üretim araçların payı ise yüzde 43,31 oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 azalarak 458 bin 446 adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, otomobil satışları, yüzde 9,4 azalarak 354 bin 543 adet ve hafif ticari araç satışları yüzde 5,2 azalışla 103 bin 903 adet oldu.

Yerli araçların payı yüzde 43,31'e yükseldi

Yılın ilk 8 ayında toplam 458 bin 446 adetlik pazarda, Fiat, Renault, Ford, Toyota, Hyundai, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 198 bin 561 oldu. İthal araç satışı ise 259 bin 885 olarak belirlendi. Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2021'in ilk 8 ayında yüzde 43,10 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde 43,31'e yükseldi. Söz konusu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı ise yüzde 56,89'dan 56,68'e geriledi.

Yerlide ilk 3; Fiat, Renault ve Ford

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk 8 ayında gerçekleştirdiği 83 bin 846 adetlik satışın 82 bin 818'i Türkiye'de ürettiği araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 58 bin 545 toplam satışın 39 bin 97'si yerli üretim olan Renault ve 41 bin 424 toplam satışın 35 bin 505'i yerli üretim olan Ford takip etti. Toyota, 30 bin 181'lik toplam satış içerisinde 22 bin 21 yerli satışla dördüncü, Hyundai de 30 bin 457 toplam satış içerisinde 18 bin 643 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı. Ayrıca toplam satışlarda ithal araçlarının payı daha fazla olmasına karşın, ilk 5 içerisinde yerli üretim yapan 4 marka yer aldı.

İthal satışlarda Volkswagen ilk sırada

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında ocak-ağustos döneminde gerçekleştirdiği 39 bin 525 adetlik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı. Volkswagen'i, 23 bin 861 adetlik satışla Dacia, 20 bin 684 satışla Opel, 19 bin 448 satışla Renault ve 17 bin 950 satışla Peugeot izledi.