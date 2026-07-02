İlk günden 1,5 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı! ♻️

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi ile Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makineleriyle ilk gün 1,5 milyon içecek ambalajının toplandığını bildirdi.

2.07.2026 19:02:380
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İlk günden 1,5 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı! ♻️

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kurum, NSosyal hesabından, dün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başlanan DOA sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.

Sisteme ait ilk gün verilerini açıklayan Kurum, "Siz attınız, doğa kazandı. Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Depozito Yönetim Sistemi ile ilk günden 649 bin kullanıcı sayısına ulaştık. DOA makineleriyle 1,5 milyon ambalaj topladık. Toplanan her ambalaj geri dönüşümle yeniden kazanılacak, daha temiz bir geleceğe katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Depozito Yönetim Sistemi verilerine göre, dün DOA dijital uygulamasını yükleyen kullanıcı sayısı 649 bin 244'e ulaştı. 1 milyon 547 bin 850 adet DOA logolu cam, pet ve alüminyum içecek ambalajı toplandı.


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