İmamoğlu’nun ortak olduğu şirkete el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun ortak olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’ye el konuldu.

19.03.2025 22:45:360
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İmamoğlu’nun ortak olduğu şirkete el konuldu

AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne nöbetçi sulh ceza hakimliği kararınca el konuldu. 

İBB'ye yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltına alınmıştı.

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