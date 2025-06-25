Indomie Türkiye yerli buğdaya ağırlık veriyor

Tuba İlze - CAPİTAL

Hazır noodle üreticisi Indomie Türkiye, Trakya’daki buğday hasadıyla birlikte yerli tedarik zinciri modelini kamuoyuyla paylaştı. Çerkezköy’de bulunan üretim tesisinde konuşan Fabrika Müdürü Onur Özkan, “Hammaddelerimizin yüzde 70’ini Trakya bölgesindeki yerel tedarikçilerimizden temin ediyoruz” dedi. Indomie Türkiye’nin üretiminde yerli tarım kaynaklarını önceliklendirdiğini belirten Özkan, buğday tarlalarından fabrikaya uzanan süreci şöyle anlattı: “Kullandığımız hammaddenin önemli bir bölümü Trakya çevresindeki çiftçilerimizin emeğiyle yetişiyor. Biz bu emeği, hijyen standartlarının en üst düzeyde uygulandığı, el değmeden çalışan üretim hatlarımızda ürüne dönüştürüyoruz.”

Aylık üretim kapasitesinin 330 ton civarında olduğunu açıklayan Özkan, yıllık bazda 1 milyar 232 milyon adet noodle üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye’de ellerin ürüne temas etmediği ilk noodle üretim hattına sahip olduklarını vurgulayan Özkan, üretim teknolojilerinin insan sağlığı ve süreç güvenliği açısından geliştirilmiş sistemlere dayandığını ifade etti.

“Kadın çalışan oranımız yüzde 60’ın üzerinde”

Tesisteki istihdam yapısına da değinen Özkan, üretim birimlerindeki kadın çalışan oranının sektör ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek “Kadın çalışan oranımız yüzde 60’ın üzerinde. Bu oran, üretime bakış açımızın yanı sıra fırsat eşitliği ve toplumsal duyarlılık konusundaki kararlılığımızı da yansıtıyor” dedi.

“Doğal kaynakları koruyan üretim modelleriyle çalışıyoruz”

Özkan, üretim süreçlerinde çevresel sürdürülebilirliğe verdikleri önemin altını çizerek geri dönüşüm ve enerji verimliliği gibi başlıklar altında çeşitli uygulamaların yürütüldüğünü belirterek “Doğal kaynaklarımızı korumaya yönelik üretim modellerimizle çevresel sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Geri dönüşüm süreçlerinden su ve enerji verimliliğine kadar her alanda daha duyarlı bir üretim yapısı için çalışıyoruz” ifadesinde bulundu.

Indomie Türkiye’nin yerli tedarik ve sürdürülebilir üretim modeliyle yalnızca gıda üretimini değil, tarımsal yapının desteklenmesini de önceliklendirdiğini söyleyen Özkan, bu yapının aynı zamanda bölgesel ekonomiye doğrudan katkı sunduğunu vurgulayarak “Yerli üretime, sürdürülebilir tarım uygulamalarına ve çiftçilerimizle kurduğumuz uzun soluklu iş birliklerine verdiğimiz önem, ürün kalitemizin artmasını sağlarken bulunduğumuz coğrafyaya da doğrudan katkı sunuyor” dedi. Özkan, Indomie Türkiye’nin dünya genelinde faaliyet gösteren 50 Indomie fabrikası arasında ilk 5’te yer aldığını da ifade etti.