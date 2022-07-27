İngiltere şokta: Çizburgerin fiyatı 14 yıldır ilk defa arttı

McDonald’s maliyet baskıları nedeniyle İngiltere’de çizburgerinin fiyatını 14 yıldır ilk kez artırdı. CNBC’nin haberine göre Fast food zinciri Çarşamba günü, ikonik burgerin İngiltere restoran ağında fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalan birkaç üründen biri olduğunu doğruladı. Bir çizburgerin maliyeti 99 penceden (1,19 $) %20 artarak 1,19 £’a yükseldi.

McDonald’s İngiltere’de çizburgerinin fiyatını en son 2008 küresel mali krizinin ardından yükseltmişti.

McDonald’s İngiltere yemek menüsündeki diğer öğelerin fiyatı ise 10p ile 20p arasında arttı. McDonald’s, bazı ürünlerin fiyat artışlarından etkilenmeyeceğini söyledi. Bu arada fiyatlar, McDonald’s’ın tavsiyelerine göre fiyat belirleyebilen franchise sahibine ait restoranlar arasında değişmeye devam edecek.

McDonald’s İngiltere ve İrlanda CEO’su Alistair Macrow, yaptığı açıklamada, artan enflasyonist baskıların şirketi fiyatlandırma konusunda bazı “zor seçimler” yapmaya zorladığını söyledi. Macrow, “Bugünün baskıları, birçokları gibi bizim de fiyatlarımız konusunda zor seçimler yapmak zorunda olduğumuz anlamına geliyor. Tıpkı sizin gibi şirketimiz, restoranlarımızın sahibi ve işletmecisi olan bayilerimiz ve tedarikçilerimiz, yükselen enflasyonun etkisini hissediyor” dedi.

İngiltere’de enflasyon Haziran’da %9,4 ile 40 yılın en yüksek seviyesi olan yeni bir zirveye ulaştı.

100′den fazla ülkede 36.000′den fazla restoranı işleten McDonald’s, geçen yıldan bu yana ABD restoran ağında bir dizi fiyat artışı gerçekleştirdi.