İngiltere’de işsizlik 4 yılın zirvesinde yatay kaldı

İngiltere’de işsizlik oranı, nisan-haziran döneminde yüzde 4,7 ile beklentilere paralel gerçekleşerek son 4 yılın en yüksek seviyesinde sabit kaldı.

İngiltere'de işsizlik nisan-haziran döneminde yatay seyir izledi

İngiltere'de işsizlik nisan-haziran döneminde yüzde 4,7 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede nisan-haziran aylarını kapsayan çeyreklik döneme ilişkin işgücü piyasası verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede işsizlik söz konusu dönemde yüzde 4,7 ile yatay bir seyir izlerken, piyasa beklentilerine paralel olarak gerçekleşti.

İngiltere'de işsizlik mart-mayıs döneminde yüzde 4,7'ye çıkarak son 4 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Böylece, nisan-haziran döneminde de yatay seyreden işsizlik oranı, son 4 yılın zirvesinde kalmayı sürdürüyor.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının soğumaya devam ettiğini belirterek, bu dönemde çalışanların düzenli ücretlerindeki artışın yatay seyrettiğini ancak ikramiyeler dahil ücretlerdeki büyümenin yavaşladığını ifade etti.

