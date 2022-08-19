İngiltere'de perakende satışlar temmuz ayında arttı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede perakende satışlara ilişkin temmuz ayı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede perakende satışlar bu yılın temmuz ayında ekonomistlerin yüzde 0,2 olan beklentisinin üzerinde artarak yüzde 0,3 artış gösterdi.

Öte yandan ülkede perakende satışlar bu yılın mayıs, haziran ve temmuz ayları dahil olmak üzere son üç aylık dönemde ise toplamda yüzde 1,2 azaldı.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS İstatistik Uzmanı Darren Morgan, temmuzda perakende satışlardaki artışın ağırlıklı olarak internet üzerinden yapılan satışlardaki indirimlerden kaynaklandığını belirterek, söz konusu ayda ülkede internet üzerinden yapılan perakende satışların yüzde 4,8 ile geçen yılın aralık ayından bu yana en sert yükselişini kaydettiğini vurguladı.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan EY ITEM Club Ekonomi Başdanışmanı Martin Beck ise, "Yüksek enflasyonun yoğunlaşması ve tüketici güven algısının zayıf olması nedeniyle tüketicilerin harcama gücü üzerindeki baskı artıyor. Bu nedenle perakendeciler için görünüm halen kötü." ifadelerini kullandı.

İngiltere’de enflasyon bu yılın temmuz ayında yüzde 10,2 ile 1992 yılından bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

İngiltere’de hane halkının enerji faturalarının toplamı son bir yılda yaklaşık iki kat artarken, analistler, geçen sene ortalama bin sterlin düzeyinde olan söz konusu rakamın gelecek yılın başında yıllık 4 bin sterlinin üzerine çıkacağını tahmin ediyor.