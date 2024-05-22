İngiltere'de piyasaların beklediği veriler açıklandı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, ülkede enflasyon marttaki yüzde 3,1 seviyesinden nisanda yüzde 2,3'e geriledi.

22.05.2024 09:48:310
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İngiltere'de piyasaların beklediği veriler açıklandı

İngiltere'de yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 2,3 seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi, enerji fiyatlarındaki keskin düşüşün etkisiyle enflasyonun yüzde 2,1'e ineceği yönündeydi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, ülkede enflasyon marttaki yüzde 3,1 seviyesinden nisanda yüzde 2,3'e geriledi. Ülkede tüketici fiyatları nisanda aylık bazda ise yüzde 0,3 yükseldi.

Gaz ve elektrik fiyatlarındaki düşüş, enflasyona en büyük aşağı yönlü katkıyı sunarken, enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,9 oldu.

Çekirdek enflasyon martta yıllık bazda yüzde 4,2 olarak ölçülmüştü.

Hizmet sektörü enflasyonu ise nisanda yıllık bazda yüzde 5,9 oldu. Hizmet sektörü enflasyonu martta yüzde 6 olarak kayıtlara geçti.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, elektrik ve gaz fiyatlarının enflasyonda düşürücü etki yaptığını belirterek, tütün ve gıda fiyatlarının da yıllık bazda gerilediği ancak bunun akaryakıt fiyatlarındaki hafif yükselişle dengelendiğini ifade etti.

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