İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,87 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. İnşaat maliyet endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 15,7, yıllık bazda yüzde 67,87 artış gösterdi.

12.03.2024 10:58:080
Paylaş Tweet Paylaş
İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,87 arttı

TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 15,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,87 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 5,13, işçilik endeksi yüzde 41,95 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 53,29, işçilik endeksi yüzde 103,46 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 15,92, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 66,9 yükseldi. Ocakta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,82, işçilik endeksi yüzde 42,35 arttı. Ocak 2023'e göre malzeme endeksi yüzde 51,58, işçilik endeksi yüzde 102,88 artış gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 14,99, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,09 yükseldi. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,06 artarken işçilik endeksi yüzde 40,5 yükseliş kaydetti. Malzeme endeksi yıllık bazda yüzde 58,72, işçilik endeksi de yüzde 105,65 artış olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Adil Sani Konukoğlu: Yatırımların meyvelerini toplayacağız

Adil Sani Konukoğlu: Yatırımların meyvelerini toplayacağız

AB ülkeleri IMF başkanlığında Georgieva'yı destekliyor

AB ülkeleri IMF başkanlığında Georgieva'yı destekliyor

Bakan Şimşek: İlk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı gerileyecek

Bakan Şimşek: İlk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı gerileyecek

THY'nin yeni markası "AJet" bilet satışlarına başladı

THY'nin yeni markası "AJet" bilet satışlarına başladı

Kadın CEO’ların erkeklerden iki kat daha fazla maaş aldığı ülke

Kadın CEO’ların erkeklerden iki kat daha fazla maaş aldığı ülke

Teknoloji devi Xiaomi elektrikli otomobili için tarih verdi

Teknoloji devi Xiaomi elektrikli otomobili için tarih verdi

Yorum Yaz