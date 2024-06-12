İnşaat maliyetlerinde dirençli enflasyon ivmesi sürüyor

İnşaat maliyet endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 71,8 arttı. Böylece Şubat 2023'ten bu yana inşaat maliyetlerinde en hızlı yıllık artış kaydedildi.

İnşaat maliyetlerinde son 14 ayın en hızlı artışı yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, inşaat maliyet endeksi, Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 71,80 arttı. Bu artış Şubat 2023'ten bu yana en hızlı artış olarak kaydedildi.

Nisan ayında yaşanan artışla konut enflasyonu ile inşaat maliyet enflasyonu arasındaki makasın daha da açıldığı görüldü. Buna göre Nisan ayında bu makas 20 puana yaklaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,8 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,71, işçilik endeksi yüzde 0,99 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 57,21, işçilik endeksi de yüzde 109,73 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 2,14, yıllık bazda yüzde 70,5 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksinde yüzde 2,77, işçilik endeksinde de yüzde 0,99 artış görüldü. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 55,12, işçilik endeksi de yüzde 109,13 yükseliş gösterdi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda 2,05, yıllık bazda 76,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksinde yüzde 2,52, işçilik endeksinde yüzde 1,01 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 63,94, işçilik endeksinde yüzde 111,96 yükseliş kayıtlara geçti.







