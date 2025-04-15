İnşaat üretim endeksi aylık azaldı yıllık arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı. İnşaat üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,3 azaldı, yıllık bazda yüzde 12,7 artış gösterdi.

15.04.2025 10:14:460
Paylaş Tweet Paylaş
İnşaat üretim endeksi aylık azaldı yıllık arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı.

Buna göre, endeks şubatta yıllık bazda yüzde 12,7 artış kaydetti. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 14,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 10,3 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 7,1 yükseldi.

İnşaat üretim endeksi şubatta aylık bazda ise yüzde 0,3 azaldı. Endeks, şubatta bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 0,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,2 azalırken, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 1,6 artış gösterdi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İstanbul'un 'kira şampiyonu' caddeleri

İstanbul'un 'kira şampiyonu' caddeleri

Bütçede 'açık' serisi sürüyor

Bütçede 'açık' serisi sürüyor

Hizmet üretim endeksi şubatta azaldı

Hizmet üretim endeksi şubatta azaldı

Ücretli çalışan sayısında şubat değişimi açıklandı

Ücretli çalışan sayısında şubat değişimi açıklandı

Son tarifeler öncesi ilk çeyrekte küresel elektrikli araç satışları ne oldu?

Son tarifeler öncesi ilk çeyrekte küresel elektrikli araç satışları ne oldu?

TCMB, 2024'te 700 milyar TL zarar etti

TCMB, 2024'te 700 milyar TL zarar etti

Yorum Yaz