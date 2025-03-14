İnşaat üretim endeksi yıllık ve aylık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin inşaat üretim endeksini açıkladı. Buna göre, endeks ocakta yıllık bazda 15,5 artış kaydetti.

14.03.2025 10:46:360
Paylaş Tweet Paylaş
İnşaat üretim endeksi yıllık ve aylık bazda arttı

İnşaat üretim endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 15,5 artış gösterdi. TÜİK açıkladığı verilere göre, inşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 18,2, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 12,3 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 8,5 yükseldi.

İnşaat üretim endeksi ocakta aylık bazda ise yüzde 5,5 arttı. Endeks, ocakta bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 5, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 2 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 9,9 artış gösterdi.



Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

TeamSec ve DestekBank işbirliğiyle ilk ihraç

TeamSec ve DestekBank işbirliğiyle ilk ihraç

ECB Başkanı Lagarde'dan küresel ticaret savaşı uyarısı

ECB Başkanı Lagarde'dan küresel ticaret savaşı uyarısı

Tüketicilerin en çok şikayetçi olduğu ürün: Bakanlık açıkladı

Tüketicilerin en çok şikayetçi olduğu ürün: Bakanlık açıkladı

Hizmet üretim endeksi, yıllık ve aylık arttı

Hizmet üretim endeksi, yıllık ve aylık arttı

Kamuda yeni 'işe alım ilanları' yayınlandı

Kamuda yeni 'işe alım ilanları' yayınlandı

Mevsimlerine göre en güzel çiçekler

Mevsimlerine göre en güzel çiçekler

Yorum Yaz