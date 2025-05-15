İnşaat ve hizmet üretim endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin inşaat üretim endeksi ile hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

İnşaat üretim endeksi, martta yıllık bazda yüzde 10,5 artış gösterdi, aylık bazda ise yüzde 2,5 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeks, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 12,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 5,8 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 6 yükseldi.

İnşaat üretim endeksi martta aylık bazda ise yüzde 2,5 azaldı. Endeks, martta bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre yüzde 3,2, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 0,5, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 1,2 azalış gösterdi.

- Hizmet üretim endeksi martta arttı

Hizmet üretim endeksi, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 azalırken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 3,7, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,8 yükseldi.

Hizmet üretim endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,8, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,7, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,2, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,7 azalış kaydetti.