İpek Kıraç, Cannes Yat Festivaline hazırlanıyor

Sirena Yachts’ın 6-11 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Cannes Yat Festivali’inde tanıtmaya hazırlandığı yeni modeli Sirena 78 daha şimdiden çok yoğun bir ilgi görmeye başladı. Sirena 78 ile büyük bir gurur ve heyecan içinde olduklarını belirten Sirena Marine Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç, “Sirena 78 ülkemizin bu sektördeki potansiyelinin, Ar-Ge, inovasyon ve üretim gücümüzün, mühendislik kabiliyetlerimizin ve her şeyden önemlisi bu alanda dünyadaki iddiamızın en yeni ve en güçlü simgesidir. Cannes Yat Festivali’nin yıldızlarından biri olacak Sirena 78’in Sirena Marine’i dünyanın en iyileri arasına girme hedefine bir adım daha yaklaştıracağına yürekten inanıyorum” dedi.

Türkiye’nin ilk seri üretim yat markası Sirena Yachts, Sirena 78’i ilk kez dünyanın karşısına çıkarmak için gün sayıyor. Kişiye özel tasarım seçenekleri ve akılcı çözümleriyle fark yaratmaya hazırlanan Sirena 78, yat endüstrisinin dünya genelindeki en önemli fuarları arasında gösterilen Cannes Yat Festivali’nin yıldızı olacak.

Sirena Marine CEO'su İpek Kıraç: “Sirena 78, dünyadaki iddiamızın en yeni ve en güçlü simgesi”

Sirena 78 ile büyük bir gurur ve heyecan içinde olduklarını belirten Sirena Marine Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç, “Türkiye her geçen yıl dünyanın önde gelen tekne üreticilerinden biri olma konumunu güçlendiriyor. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak gerek sektörümüzün gelişimine gerekse de taşıdığımız potansiyele baktığımızda önümüzdeki yıllarda en temel sanayi alanlarımızdan birinin yat sektörü olacağını öngörüyorum. Bu kapsamda Sirena Marine olarak ülkemizin bu sektördeki hızlı gelişimine katkı sağlamaktan ve küresel ölçekte iddiamızı güçlendirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlar ve yetkinliği yüksek insan kaynağımız ile Bursa Orhangazi’deki tersanemizde dünya kalitesinde üretim yapıyor, istihdam yaratıyor ve gerçekleştirdiğimiz ihracat ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz. Sirena Marine olarak bu yıl sektörümüzdeki ihracat sıralamasında 7’nciliğe yükseldik. Ürettiğimiz yeni teknelerle sadece ülkemizde değil dünyada sektörümüze ilham vermeye devam ediyoruz. Sirena 78 ülkemizin bu sektördeki potansiyelinin, Ar-Ge, inovasyon ve üretim gücümüzün, mühendislik kabiliyetlerimizin ve her şeyden önemlisi bu alanda dünyadaki iddiamızın en yeni ve en güçlü simgesidir. Cannes Yat Festivali’nin yıldızlarından biri olacak Sirena 78’in Sirena Marine’i dünyanın en iyileri arasına girme hedefine bir adım daha yaklaştıracağına yürekten inanıyorum” dedi.

Uzun menzilli seyir kapasitesine sahip tam donanımlı bir cruiser olarak tasarlanan Sirena 78’in alametifarikası, iç ve dış tasarımının sahibinin isteğine göre düzenlenebilmesi. Geniş hacmiyle sınıfındaki rakiplere fark atan Sirena 78, uzun menzili sayesinde sahibine en konforlu koşullarda yeni ufuklara doğru unutulmaz seyirler vaat ediyor. Yaşanabilirlik ve özelleştirilebilmeye odaklanan tasarım konsepti sayesinde Sirena 78, benzerleri arasında özel bir yere sahip olacak ve yıldızı giderek daha da parlayacak bir yat olarak dikkat çekiyor.