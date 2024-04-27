İpragaz'ın kurucusu Yücel Kurttepeli vefat etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1935'te Adana'da doğan Kurttepeli, üniversite eğitimini tekstil mühendisliği üzerine Almanya'da tamamlamıştı.

27.04.2024 10:03:040
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İpragaz'ın kurucusu Yücel Kurttepeli vefat etti

İpragaz'ı kuran ve uzun süre yöneten iş insanı Yücel Kurttepeli yaşamını yitirdi.

İpragaz'ı 1961'de kuran ve uzun süre yöneten Kurttepeli, 1972'de kurucuları arasında yer aldığı Türkiye LPG Derneğinin,1973-2000'de yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

Kurttepeli, geçmişte Türkiye'de değerlendirilemediği için rafineri bacasından yakılarak salınan atık konumundaki LPG'nin, dünya ölçeğinde büyük bir sektöre dönüşmesine öncülük eden isimler arasında yer alıyordu.

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