İş Bankası temettü kararını duyurdu

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre C grubu hisseler için; hisse başına net 0,2601523 TL nakit temettü dağıtılmasının Genel Kurulun onayına sunulması kararlaştırıldı. İş Bankası; A grubu hisseler için net 6,1643880; B grubu hisseler için net 0,4809146 TL ve ISKUR için brüt 3,8712733 TL, net 3,4841459 TL temettü ödeme kararını da onaya sunacak.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yönetim Kurulumuzun 12.03.2024 tarihinde aldığı karar ile 2023 yılı kar dağıtımının ekli tablolardaki gibi gerçekleştirilmesi ve nakit kar payı dağıtımına 01.04.2024 tarihinde başlanması hususlarının Genel Kurulun onayına sunulması kararlaştırılmıştır.

Yönetimin Kurulunun Kâr Dağıtım Teklifi, ilgide kayıtlı 04.03.2024 tarihli Özel Durum Açıklamamız ekinde yer alan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında belirtildiği üzere, iznin alınmış ve prosedürlerin tamamlanmış olmasına istinaden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmanın yanı sıra Bankamızın resmi web sitesi olan www.isbank.com.tr'de , MKK'nın EGKS portalında ve şubelerimizde hissedarlarımızın incelemesine sunulmaktadır.

KAP sistemindeki teknik kısıt nedeniyle kurucu intifa senetlerine dağıtılması öngörülen 9.515,59 TL tutarındaki kâr payı, "İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı" kalemi altında gösterilmiştir.



