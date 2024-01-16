İş Bankası'ndan bedelsiz sermaye artırımı!

İş Bankası, sermayesini İç Kaynaklardan Bedelsiz olarak yüzde 150 oranında artırmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğunu duyurdu.

İş Bankası, ödenmiş sermayesini 10 milyar liradan 25 milyar liraya yükseltmek için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.

Bankadan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, İş Bankası sermayesini İç Kaynaklardan Bedelsiz olarak yüzde 150 oranında artırmayı planlıyor.

Açıklamada, "Bankamızın 10.000.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin 15.000.000.000 TL artırılarak, kayıtlı sermaye tavanı olan 25.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi, artışın tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanarak ortaklarımıza bedelsiz kaydi pay olarak verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.