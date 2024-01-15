İş dünyası liderleri CEO Vizyon 2024’te buluştu

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından HSBC iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘HSBC Premier Sohbetleri’ etkinliğinin ikincisi, ‘CEO Vizyon 2024’ başlığı ile düzenlendi.

Capital ve Ekonomist dergilerinin HSBC ile birlikte düzenlediği 'HSBC Premier Sohbetleri'nin ikincisi 9 Ocak Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus Otel’de gerçekleştirildi. İlki kasım ayında ‘Değişen Dünya ve Yeni Ekonomik Düzen’ başlığı ile yapılan etkinliğin ikinci ayağı ‘CEO Vizyon 2024’ adıyla düzenlendi.

Türkiye’nin dev şirketlerinin CEO’larının katılımı ile gerçekleştirilen ‘CEO’nun 2024 Ajandası’ başlıklı panelde, dev şirketlerin liderleri 2023 değerlendirmelerini ve 2024 öngörülerini izleyiciler ile paylaştı.

Etkinliğin açılış konuşmasını; Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ile HSBC Türkiye CEO'su Selim Kervancı gerçekleştirdi. Sedef Seçkin Büyük konuşmasında, etkinliğe katılan holding ve şirketlerin 2024’e ilişkin beklentilerinin pek çok farklı sektör için aydınlatıcı nitelikte olacağını vurguladı. Büyük, “Panel katılımcılarımızın 2024’e ilişkin perspektif ve öngörüleri, tüm izleyicilerimiz için ufuk açıcı olacaktır” dedi.

HSBC Türkiye CEO'su Selim Kervancı ise yaptığı konuşmada, yeni yıla iş dünyası olarak yeni motivasyonlar ve heyecanlarla girdiklerini belirterek, “Her sene kendi zorluklarıyla birlikte kendi fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Yaşadığımız dünyada her gün yeni bir jeopolitik riske uyanıyoruz. Bu durum da içinde bulunduğumuz iş ortamını daha kompleks hale getiriyor” diye konuştu.

Ceo’nun 2024 ajandası

Açılış konuşmalarının ardından Capital Dergisi Haber Müdürü Nilüfer Gözütok Ünal’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘CEO’nun 2024 Ajandası’ başlıklı panel yapıldı. Panelde Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah, LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, Borusan Holding Grup CEO'su Erkan Kafadar, Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk ve TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan 2024’e ilişkin plan ve öngörülerini anlattılar.

“500 milyon dolar yatırım yapacağız”

Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah konuşmasında, AB’deki duraklama nedeniyle ilk kez yüzde 15-20 seviyelerinde talepte düşüşler yaşandığına işaret ederek, “Biz bu süreçte pazar payımızın daha küçük olduğu Amerika ve Orta Doğu ülkelerine odaklandık” dedi.

Geçen yılı döviz bazında yüzde 5 büyüme ile 2 milyar Euro ciroyla kapattıklarını kaydeden Gümrah, “2024 ise karışık bir yıl olacak gibi. Enflasyonun süreceğini öngörenler var. Amerika ve Çin gerginliği, Rus- Ukrayna savaşının gidişatı, Orta Doğu’daki gerginliklerle belirsiz bir yıla girdik” diye konuştu.

İç pazarın ise enflasyonla mücadele çerçevesinde biraz daha baskılı olacağını öngördüklerini ifade eden Gümrah, “Seçim sürecinden sonra reel bir ekonomiyle karşılaşacağımız bir dönem olacak. Biz 2024’te 500 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz. Organik ve inorganik alanlarda olacak” şeklinde konuştu.

“Yurtdışı operasyonlarımız büyüdü”

2023 yılının zor bir yıl olduğunu dile getiren LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt de, “Yıla başladığımızda 58 ülkedeydik. Yıl sonunda 63 ülke ile kapattık. Venezuela, Kosta Rika gibi ülkelere açıldık. 120 milyar TL ciroya ulaştık ve 4 milyar TL yatırım yaptık” dedi.

Yurtdışı operasyonlarının payının yüzde 40’a ulaştığına dikkat çeken Öğüt, şunları dile getirdi: “2023'ü Avrupa'nın en büyük 8'inci perakendecisi olarak bitirdik. Bu yılı ise 200 milyar TL ciroyla kapatmayı hedefliyoruz. Talep tahmini konusunda yapay zekadan bu yıl daha fazla yararlanmayı planlıyoruz. 100 milyon dolar yatırım planlıyoruz. Çalışan sayımız 60 bin seviyesinde, bunda önemli değişiklik beklemiyoruz.”

“Ciroyu 4 yılda ikiye katladık”

Borusan Holding Grup CEO'su Erkan Kafadar ise 2023 yılında yassı çelik ve boru ihracatında yurtdışı iş hacimlerinin toplamda yüzde düştüğünü söyledi. Zorluklara rağmen 2023 yıl sonunda cirolarını yüzde 20 büyümeyle ilk kez 7,5 milyar dolara ulaştırdıklarını kaydeden Kafadar, “Her dönem hep risk var. Fakat fırsatlar da var. Ciromuzu 4 yılda döviz bazlı ikiye katlamamız da fırsatları iyi değerlendirmekle ilgili. 2024 yılını ise son iki üç yıla göre biraz daha tahmin edilebilir olduğunu düşünüyorum. Bütün işlerimizde büyüme öngörüyorum” diye konuştu.

“50 ülkeye uçuyoruz”

Havacılık sektörünün pandemide en zorlanan sektörlerden biri olduğunu belirten Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk de “Havacılık tarihinde böyle bir şey yok. Fakat Türk şirketleri o dönemi iyi yönetti. Çok fazla kriz gördüğümüz için krizleri iyi yönetebiliyoruz” dedi. Bugün dünyada kar marjı en yüksek havayolu şirketi haline geldiklerini kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

“2023 yılında yüzde 20 büyümeyi tüm zorluklara rağmen başardık. 100'üncü uçağımızı da teslim aldık. 50 farklı ülkeye uçuş gerçekleştiriyoruz. 2024’te ise yüzde 10-12 arası büyüyeceğiz. Bu yıl Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir hangar yatırımımız da olacak. 2 yıllık süreçte yaklaşık 140 milyon dolarlık bir yatırım olacak.”

“Geçiş ve verimlilik yılı olacak”

2023 yılında havacılık sektörünün yeniden canlandığını ve özellikle doğuya doğru bir büyüme gerçekleştiğini ifade eden TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan da, “Bulunduğumuz coğrafyada talep, 2019 yılından daha yüksek. Biz de 2023 yılını yüzde 50'in üzerinde büyümeyle kapattık. Gelirlerimizin yüzde 60'ı yurt dışından geliyor. 6 ayda bir asgari ücret artışı yapmamız ise operasyonel giderlerimizi artırdı” şeklinde konuştu.

2023’te çok önemli yatırımlar yaptıklarını ve 3 milyar Euro’luk bir kredi imkanına sahip olduklarını anlatan Kaptan, “Krizlere rağmen iyi gidiyoruz. Yatırımlarımızı aksatmadık. Bu yatırımların ardından 2024’ü geçiş ve verimlilik yılı olarak tanımlıyoruz. Yüksek hacimli yatırımlarımızın bittiği bir yıl olacak. Bu nedenle önce tabağımızdakini biraz sindirmek istiyoruz” değerlendirmesi yaptı.