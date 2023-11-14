İş dünyasında zorunlu değişim: Hangi şirket neye dönüştü?

Pek çok şirket, rekabette bir adım öne geçebilmek için değişmeye başladı.

14.11.2023 15:21:270
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İş dünyasında zorunlu değişim: Hangi şirket neye dönüştü?

Kordsa artık teknik tekstil yerine ileri malzeme, Petrol Ofisi akaryakıt yerine enerji altyapısı, Beymen lüks perakende yerine döngüsel moda perakendesi, Mey Diageo ise alkollü içecek yerine gastronomi olarak faaliyet alanını yeniden tanımlıyor. Aralarında her sektörden devlerin yer aldığı bu büyük dönüşümden geçen şirketlerin hedefindeyse gelecekte de var olmanın yanında oyun değiştiren bir yapıya kavuşmak var.

Otomobiller akıllı bir cihaza dönüşürken, TOGG, kendini küresel bir mobilite ve teknoloji şirketi olarak tanımlıyor.

Pandemiyle tetiklenen dijitalleşme, aynı dönemde iklim krizinin geldiği boyutla yaşanan uyanış, iş dünyasının gelecekte de var olabilmek için bir dönüşümden geçmesini zorunlu kılıyor. İşte büyük dönüşüme başlayan öncüler…

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