İş dünyasının büyük kaybı: Şevket Sabancı vefat etti

Sabancı Holding’in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Şevket Sabancı bir süredir tedavi görüyordu.

Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Şevket Sabancı, 1936 yılında Kayseri'de doğdu. Şevket Sabancı, yüksek öğrenimini İngiltere'de bulunan Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi olarak tamamladı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunan Şevket Sabancı, ailesiyle birlikte 2000 yılında Esas Holding'i kurdu.

Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla oğlu Ali Sabancı'ya devretmişti.

Şevket Sabancı'nın Sadıka, Emine ve Ali adlı üç çocuğu bulunuyor.

GÜLER SABANCI'DAN TAZİYE MESAJI

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı'nın vefatına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sabancı Ailesi’nin kıymetli büyüklerinden, Holdingimizin kurucu kardeşlerinden, değerli amcam Şevket Sabancı’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisini her zaman Türk sanayisine kazandırdıklarıyla, kültür ve eğitim alanındaki önemli çalışmalarıyla hatırlayacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

Şevket Sabancı, Esas Holding’in kuruluşunu holdingin internet sitesinde şöyle anlatmıştı:

Esas Holding’i 2000 yılında ailemle beraber kurmaya karar verdik. Amacımız hem Türkiye’de hem de yurtdışında değer yaratacak bir yatırım platformu oluşturmaktı. Az sayıda çalışma arkadaşımızla beraber yola çıktığımız Esas, bugün dünyanın 4 kıtasında yatırımları bulunan, İstanbul ve Londra’da ofisleri olan, uluslararası alanda ismini duyurmuş, topluma katkı sağlayacak sosyal yatırımları ile özel sermaye, gayrimenkul, girişim sermayesi ve sermaye piyasası araçları gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren önde gelen bir Türk aile yatırım holdingi haline geldi.

60 yılı aşan iş hayatımda, pek çok başarının yanı sıra, zorluklarla da karşılaştım. Bunları aşarken en büyük motivasyonum; her zaman kendime, aileme, çalışma arkadaşlarıma ve ülkeme olan inancım oldu. 13 yaşında bir çocukken, rahmetli babam Hacı Ömer Sabancı’ya yaz tatilinde çalışmak istediğimi söyledim. Kimse benden istememesine rağmen, yapılan harcamaları, ödemeleri tek tek not ettim. Babama, onun adına yaptığım harcamaların yer aldığı listeyi göstermek istediğimde, bana “Oğlum sen ne harcadıysan, kendi paranı harcamışsın” dedi ve ona uzattığım notu yırttı. Babamın bana olan koşulsuz güveni, benim de yaptığım her işin temeline güveni yerleştirmemi sağladı. Ben de birlikte çalıştığım iş arkadaşlarıma güvendim ve onların sayesinde ESAS Holding bugünlerine geldi.

Biz bir aileyiz, aynı hedef için birlikte yürüyor, kazandığımızı paylaşıyor, birlikte gelişiyoruz. İşimizi yaparken Esas’ın ana değerlerine bağlı kalıyoruz. Her durumda doğruyu savunuyor, etik prensiplerimize uygun davranıyor, sözlerimizi tutuyoruz. Toplum için sorumluluk üstleniyor, çevreye ve geleceğe sahip çıkıyoruz. Bunu yaparken, rahmetli babamın “Bu topraklardan aldığımızı bu toprağa vermek” ilkesi bize her zaman rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Hayırseverlik bizim aile geleneğimiz… Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında Esas Holding’in sosyal yatırım birimi olan Esas Sosyal’ i kurduk ve dokunacağımız ilk alanı da “gençlik ve istihdam” olarak belirledik. Hayata geçirdiğimiz “İlk Fırsat Programı” ile Anadolu’daki yeni ve nispeten az bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlere okuldan işe geçişte fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyoruz.

Benim büyük önem verdiğim bu Program kapsamında gençler bir yandan sivil toplum kuruluşlarında çalışarak deneyim kazanırken bir yandan da kapsamlı eğitim ve gelişim desteği alıyorlar. Ülkemizin geleceği olduğuna inandığım gençleri, iş hayatına ve ekonomiye kazandırmayı hedefleyen bu öncü programın Ailemin ve çocuklarımın isteği ile “Şevket Sabancı vizyonuyla İlk Fırsat Programı” olarak devam etmesi beni çok mutlu ediyor, gururlandırıyor …

Yaratıcılığı, yenilikçiliği, özgün ve farklı fikirleri destekliyor, girişimcilerle beraber yatırımlar yapıyoruz. Her işimizde ince eleyip sık dokuyoruz ama atalet ve rehaveti kabul etmiyor, zamanında harekete geçiyoruz. Her bir çalışanımızın, iş ortağımızın fikirlerine saygı duyuyor, değer veriyor ve kararları birlikte alıyoruz.

Esas Ailesi olarak; tüm grup şirketlerimize, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, ekosistemimize ve güzel ülkemize katkı sağlayabilmek için var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

Esas’a inanan ve holdingimizin kurulduğu 2000 yılından bu yana çıktığı bu yolculukta katkısı olan herkese sonsuz teşekkürler…

Şevket Sabancı ile 6 yıl önce Capital Dergisi olarak yaptığımız söyleşiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

* Şevket Sabancı iş hayatıyla nasıl tanıştı?