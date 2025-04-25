İş insanı Osman Boyner vefat etti

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Boyner Holding'in ve TÜSİAD'ın kuruluşunda önemli rol oynayan Osman Boyner, 99 yaşında aramızdan ayrıldı.

25.04.2025 18:19:480
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İş insanı Osman Boyner vefat etti

Türk iş dünyasının duayenlerinden Osman Boyner, 99 yaşında hayata veda etti. Boyner Holding ve Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) kurucuları arasında yer alan Osman Boyner'in vefat haberini, oğlu iş insanı Cem Boyner sosyal medya hesabından duyurdu.

Cem Boyner, annesi ve babasının birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Kavuştu sevgililer, hasret bitti. Artık hasret geride kalanlara ait" ifadelerini kullandı.

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