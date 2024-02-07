İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye’nin en kalabalık ili İstanbul, 2023'te nüfusu 15 milyon 655 bin 924 kişiye gerilese de 131 ülkeyi geride bıraktı.

7.02.2024 12:05:200
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İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 2023 yılı verilerinden yaptığı derlemeye göre, İstanbul'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 72 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi.

Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34’ünü barındıran şehirde 7,80 milyon erkek ve 7,84 milyon kadın yaşıyor.

Avrupa’nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçen yıl nüfusta yaşanan gerilemeye rağmen 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yaptı.

Nüfus sayısıyla İstanbul'un gerisinde kalan 31 ülke

Portekiz ve Macaristan 10,2 milyon, Tunus 12,5 milyon, Belçika 11,7 milyon nüfus ile İstanbul’un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu.

Ürdün, Yunanistan ve Azerbaycan da İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı diğer ülkeler olarak kayıtlara geçti.

UNFPA verilerine göre İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler şöyle:

ÜLKELER                       NÜFUSU  (Milyon)

Gine                                 14,2

Ruanda                            14,1

Benin                               13,7

Burundi                            13,2

Tunus                                12,5

Bolivya                               12,4

Belçika                                11,7

Haiti                                     11,7

Dominik Cumhuriyeti       11,3

Ürdün                                   11,3

Küba                                      11,2

Güney Sudan                        11,1

Honduras                               10,6

İsveç                                        10,6

Çekya                                       10,5

Azerbaycan                              10,4

Yunanistan                               10,3

Papua Yeni Gine                      10,3

Macaristan                                10,2

Portekiz                                     10,2

Tacikistan                                  10,1

Belarus                                       9,5

Birleşik Arap Emirlikleri           9,5

İsrail                                             9,2

Togo                                             9,1

Avusturya                                    9,0

Sierra Leone                               8,8

İsviçre                                           8,8

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