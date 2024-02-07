İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye’nin en kalabalık ili İstanbul, 2023'te nüfusu 15 milyon 655 bin 924 kişiye gerilese de 131 ülkeyi geride bıraktı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 2023 yılı verilerinden yaptığı derlemeye göre, İstanbul'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 72 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi.

Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34’ünü barındıran şehirde 7,80 milyon erkek ve 7,84 milyon kadın yaşıyor.

Avrupa’nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçen yıl nüfusta yaşanan gerilemeye rağmen 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yaptı.

Nüfus sayısıyla İstanbul'un gerisinde kalan 31 ülke

Portekiz ve Macaristan 10,2 milyon, Tunus 12,5 milyon, Belçika 11,7 milyon nüfus ile İstanbul’un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu.

Ürdün, Yunanistan ve Azerbaycan da İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı diğer ülkeler olarak kayıtlara geçti.

UNFPA verilerine göre İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler şöyle:

ÜLKELER NÜFUSU (Milyon)

Gine 14,2

Ruanda 14,1

Benin 13,7

Burundi 13,2

Tunus 12,5

Bolivya 12,4

Belçika 11,7

Haiti 11,7

Dominik Cumhuriyeti 11,3

Ürdün 11,3

Küba 11,2

Güney Sudan 11,1

Honduras 10,6

İsveç 10,6

Çekya 10,5

Azerbaycan 10,4

Yunanistan 10,3

Papua Yeni Gine 10,3

Macaristan 10,2

Portekiz 10,2

Tacikistan 10,1

Belarus 9,5

Birleşik Arap Emirlikleri 9,5

İsrail 9,2

Togo 9,1

Avusturya 9,0

Sierra Leone 8,8

İsviçre 8,8