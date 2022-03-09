İstanbul’da kar alarmı: Ne zaman başlayacak?

İstanbul’da beklenen kar yağışı tahminlere göre bu gece başlayacak, 5 gün sürecek. Yarın etkisini artıracak kar yağışı öncesinde THY’den sefer iptali açıklaması geldi. İşte detaylar…

İstanbul’a beklenen kar yağışı Arnavutköy’ün yüksek kesimlerinde başladı. Bu akşam etkisini göstermesi beklenen kar yağışının 4-5 gün sürmesi bekleniyor.

AKOM’dan yapılan açıklamada, “İstanbul’da hava sıcaklıklarının Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0 dereceler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde

il genelinde 4-5 gün süre ile yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yeni hafta başına kadar etkili olması beklenen dondurucu soğuklar ve kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızdan olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denilmişti.

THY 205 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

THY, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle iç ve dış hat olmak üzere 205 seferin iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamada, iptal edilen seferlerle ilgili şu bilgiler verildi:

“İstanbul Havalimanı’nda 185 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 114’ü iç hat, 71’i dış hat seferidir. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 20 Anadolujet seferi iptal edilmiştir, seferlerin tamamı iç hat uçuşudur. Toplam 205 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir.”

METEOROLOJİ’DEN İSTANBUL TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yer alan bilgilere göre İstanbul’da bugün hava çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışla birlikte sıcaklıkların 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILAN BÖLGELER

MGM’den yapılan açıklamaya göre ülke genelinin ise çok bulutlu, Çanakkale, İzmir ile Aydın’ın kıyı kesimleri dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile yarın zamanla İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusu ve Konya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 5 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Antalya’nın doğusu ve Konya, Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



