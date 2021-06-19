İstanbul’da konut fiyatları zirvede: 39 ilçede konut metrekare fiyatları

Pandemi ile birlikte konut fiyatları yükselişe geçti. Konut fiyatları ve kiralarının el yaktığı İstanbul’daki 39 ilçeyi mercek altına alan araştırmada lider Beşiktaş oldu.

Türkiye’de ev satın almak, hemen herkesin ortak hayali durumunda. Son yıllarda ülke genelinde artan konut satış fiyatları ve yükselen kredi faizleri ise konut edinmeyi giderek zorlaştırıyor.

Geçtiğimiz yıl kamu bankalarınca düzenlenen enflasyonun altında faiz oranlarının sunulduğu kampanyalarla konut satışları hızlanırken, fiyatlar da yüzde 30’lara varan oranlarda yükselmişti.

Ancak geçen zaman içinde, özellikle İstanbul’da konut talebi yoğun olan orta ve dar gelirlilerin alım gücünün üzerinde yükselen konut fiyatları el yakar hale geldi.

Pandemi etkisi, dövizdeki yükseliş gibi nedenlerle inşaat maliyetleri artarken, konut üretiminin azalması da piyasanın giderek daralmasına, fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Bu gelişmelerden yola çıkarak TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş, Ekonomist Dergisi’ne özel yaptığı araştırma ile İstanbul’un 39 ilçesinde konut metrekare (m2) satış fiyatları ile konut metrekare kira fiyatlarını mercek altına aldı.

Araştırmanın sonucuna göre, İstanbul’un en pahalı semtleri olan Bebek, Arnavutköy ve Etiler’i içine alan Beşiktaş, 30 bin 500 TL/m2 satış fiyatı ve 34 TL/m2 kira bedeliyle en pahalı ilçe oldu.

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