İstanbul’da okullara kar tatili

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da beklenen kar yağışıyla ilgili alınan önlemleri duyurdu. Okullara 14 Mart’a kadar ara verildi.

İstanbul Valiliği, yarından itibaren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 14 Mart’a kadar ara verildiğini duyurdu.

İstanbul’da, asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel yarın idari izinli sayılacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da beklenen kar yağışıyla ilgili alınan önlemleri duyurdu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, 9 Mart Çarşamba yüksek kesimlerde, 10 Mart Perşembe kent genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise hafta başında etkisini gösteren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının, nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceğini, ocak ayında görülen kar kalınlıklarına ulaşılabileceğini belirtmişti.