İTO: Şirketler e-ticarette en çok "komisyonda" zorlanıyor

İstanbul’da faaliyet gösteren 513 şirket ile yapılan anket sonuçlarına yer verilen rapora göre, şirketler e-ticarette en çok 4 konuda zorluk yaşıyor.

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre İTOSAM, "Reel Sektörün Dönüşümünde E-Ticaret ve E-İhracat" başlığıyla bir rapor yayımladı.

İstanbul’da faaliyet gösteren 513 şirket ile yapılan anket sonuçlarına yer verilen rapora göre, şirketler e-ticarette en çok 4 konuda zorluk yaşıyor. Yüksek komisyon oranları şirketlerin maruz kaldıkları zorluklar arasında yüzde 56,5 ile ilk sırada yer alırken, kargo ücretlerinin yüksek olması yüzde 45,5 ile ikinci, e-ticarette aşırı rekabet yüzde 37,8 ile üçüncü, lojistik problemler ise yüzde 30,9 ile dördüncü temel zorluk oldu. Raporda yer alan tespitlere göre dünya genelinde 2021'de 5,21 trilyon dolarlık hacme ulaşan e-ticaret satışlarının 2026’da 8,15 trilyon dolar olması bekleniyor.