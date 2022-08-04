İTÜ ZES güneş arabası ekibi Türkiye turuna çıkıyor

Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda; sürdürülebilir bir yaşam için yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrikli araç şarj istasyon altyapısına yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Zorlu Enerji’nin yeni nesil teknoloji markası ZES’in desteklediği ‘İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’, Belçika’daki eski F1 pisti Circuit Zolder’da Eylül ayında katılacağı solar arabaları yarışı ‘European Solar Challenge’ öncesi, güneş arabası ‘ARIBA ZES X’ ile kapsamlı bir Türkiye turuna çıkıyor.

Zorlu Enerji’nin yeni nesil markası ZES; bu anlayışla Zorlu Enerji tarafından son iki yıldır desteklenen İTÜ Güneş Arabası Ekibi’nin ana sponsoru oldu. Sanayi üniversite birlikteliğine örnek teşkil edecek işbirliği, sadece finansal destek ile sınırlı kalmayacak. Zorlu Enerji’nin solar ekibi, önümüzdeki iki yıl süresince İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi olarak anılacak ekip ile mühendislik ve panel teknolojisi alanındaki bilgi birikimi ve tecrübesini paylaşarak mentorluk desteği sağlayacak.

İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’nden 10 güneş arabası

2004 senesinde alternatif enerji kaynakları ile gelişmiş otomotiv teknolojilerini birleştirmek üzere yola çıkan İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, ürettiği 10 güneş arabasıyla İTÜ ve Türkiye'nin sürdürülebilirlik çalışmalarının en önemli parçalarından biri haline gelmiş bulunuyor.

İklim krizinin en büyük nedenlerinden biri olan içten yanmalı motorlara sahip araçların yerine daha çevreci bir çözüm olarak güneş enerjisi ile çalışan elektrik motoruna sahip araç geliştiren ekip, daha hafif ve daha az enerji harcayarak doğaya zarar vermeden de araç kullanmanın mümkün olduğunu göstermeyi amaçlıyor.

Eylül ayında Belçika’da düzenlenecek ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda takımın katılacağı solar arabaları yarışı ‘European Solar Challenge’de Türkiye’yi ‘ARIBA ZES X’ ile İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi temsil edecek. Ekip, Belçika’daki yarışlar öncesinde hem arabayı test etmek hem de sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratmak amacıyla toplam 1.300 km’lik bir Türkiye Turuna çıkıyor.

7 Ağustos-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek tur; İstanbul’dan başlayarak Bursa, Eskişehir, Konya ve Ankara illeri ile devam edecek. Güzergâhta bulunan ZES elektrikli araç şarj istasyonlarında da duraklayacak olan İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, farklı şehirlerde birçok etkinliğin de parçası olacak. Gelecek nesillere daha iyi bir dünyanın mümkün olduğu mesajını veren İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, sürdürülebilir bir yaşam için çıkacağı Türkiye turunda doğaya zarar vermeden de araç kullanmanın mümkün olduğunu göstererek, toplumda bu yönde bir farkındalık oluşturmaya devam edecek.

‘European Solar Challenge’ yarışında derece almayı hedefleyen İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’nin en büyük hedeflerinden biri ise, güneş enerjili araçlar kategorisinde en prestijli ve en büyük organizasyon olan 2023 Avusturalya World Solar Challenge’a katılıp başarılı sonuçlara imza atmak.

Bugüne kadar büyük başarılar elde eden ekibimiz ile gurur duyuyoruz

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu konuyla ilgili şunları dile getirdi: “250. yılına girmek üzere olan İTÜ, köklü ve güçlü bir kurumun kendini sürekli olarak yenileyebilmesinin ardındaki dinamizm öncelikle öğrencilerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, öğrenci kulüplerimizin ve proje takımlarımızın çalışmalarına büyük önem veriyoruz. İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibimiz; yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir kalkınma hedefleri, gelişen araç teknolojileri, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları alanlarında her yıl önemli çalışmalara imza atıyor. Bizler de öğrencilerimizin bu özverili çalışmalarına elimizden geldiğince destek olma çabası içindeyiz. Ben şahsım adına, bu projede yer alan öğrencilerimize, çalışmanın yürütülmesine çabalarıyla katkı veren hocalarımıza ve projeyi destekleyen Zorlu Enerji’ye ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Güneş enerjisi ve fark yaratan çözümler yol haritamız

Zorlu Solar ve Yurt Dışı Yatırımlar Direktörü Evren Evcit, düşük karbonlu, çevreye uyumlu, toplum için değer yaratan yeni nesil bir ekonominin ve yaşam biçiminin hayal olmadığını; Zorlu Enerji’nin bunu mümkün kılacak birçok yenilikçi iş ile sadece Türkiye’de değil, dünya ölçeğinde de iyi örnekler sunduğunu dile getirdi

Yenilenebilir enerji yatırım vizyonunun bir parçası olan güneş enerjisi ve teknolojileri alanına 2017 yılında giriş yaptıklarını belirten Evcit “Geçen sene üretimine başlayarak ZES markamız ile buluşturduğumuz güneş enerjisi modüllerimiz de çok ciddi talep gördü. Daha iyi bir gelecek için böylesine değer yaratan bir projeye imza atan İTÜ’lü gençlerin yanında ZES markamızla yer alarak sürdürülebilirlik alanında toplumsal değişim ve dönüşümün yaygınlaşmasına katkı sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz’’ dedi.

İTÜ ZES Güneş Arabası ekibi hakkında

Üniversite–sanayi–öğrenci üçgenini güçlendirmeyi, bu süreçte de alternatif enerji kaynaklarının önemini vurgulayarak güneş enerjisine dikkat çekmeyi kendine amaç edinen İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi; üretim yolculuğuna güneş enerjisiyle çalışan elektrikli arabalar üreterek başlamış ve bugüne kadar 10 güneş arabası ve iki otonom araç imal etmiş oldukça başarılı bir ekip.

Türkiye’nin otomotiv, enerji, bilişim sektörleri başta olmak üzere kalkınma projelerine mühendisler yetiştiren İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi güneş paneli, elektrikli motor, batarya, kompozit şasi gibi çeşitli mühendislik alanlarını ilgilendiren birçok konuda çalışıyor.

Bugüne kadar üretilmiş en iyi güneş arabası ARIBA X

ARIBA ZES X, İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’nin bugüne kadar 10 güneş arabası arasında ürettiği enerji bakımından en verimli ve teknik açıdan en başarılı araç. Pandeminin en zorlu koşullarında, üretiminden mekanik sistemi ve laminasyonuna kadar özenle çalışılmış ARIBA ZES X’in tasarımı Hürkuş, Solotürk ve TBMM’nin kurumsal kimlik çalışmalarında da rol almış, ülkemizin en önemli tasarımcılarından olan Murat Dorkip ile birlikte yapılmış. Çok hafif, çok verimli ve çok güçlü olan araç; güneş arabası kültürünü en iyi yansıtan özellikleriyle dikkat çekiyor.

İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, 2004 yılından bu yana, ürettiği 10 adet güneş enerjisiyle çalışan elektrikli araba ile 3 kıtada 24’ten fazla ödül sahibi oldu. ZES ile yapılan işbirliği ile İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi adını alan ekibin, bugün 10. nesil güneş arabası ‘ARIBA ZES X’ ve ilk otonom aracı ‘ARIBA Autonomous’ olmak üzere iki farklı aracı bulunuyor.

Geçen yıl ARIBA ZES X güneş arabası ve ARIBA Autonomous otonom aracı ile eş zamanlı olarak Belçika ve Türkiye’de yarışmada yer alan İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, Teknofest Robotaksi-Otonom Binek Araç Yarışması’nda üçüncülük ödülü kazanarak başarılarına yenilerini ekledi.