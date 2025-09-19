Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0,5'te sabit bıraktı.

19.09.2025 11:37:090
Paylaş Tweet Paylaş
Japonya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

BoJ'dan yapılan açıklamaya göre, Banka, iki günlük para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentilere paralel şekilde değiştirmeyerek yüzde 0,5'te sabit tuttu. Karar 7'ye karşı 2 oyla alınırken, 2 üye faiz artırımına yönelik oy kullandı.

Banka, Japonya ekonomisinin bazı zayıflıklar görülse de ılımlı bir şekilde toparlandığını belirtti.

ABD'deki gümrük vergilerinin artırılması nedeniyle, ihracat ve sanayi üretiminde bir miktar önden yükleme yaşandığını ve ardından tepkisel düşüş görüldüğünü aktaran banka, ihracat ve sanayi üretiminde yatay seyrin de devam ettiğini kaydetti.

Ticaret ve diğer politikaların deniz aşırı ekonomilerde yavaşlamaya ve şirket karlarında düşüşe yol açmasından dolayı büyümenin yavaşlayacağını belirten BoJ, finansal koşulların destek sağlanmasının beklendiğine dikkati çekti.

BoJ, ülkede temel enflasyonun ekonomik büyümedeki zayıflıktan dolayı durgun seyredebileceğine vurgu yaparak, temel enflasyonun daha sonra ekonomik büyümenin artmasıyla orta ve uzun vadede hızlanmasının beklendiğini belirtti.

Banka, piyasaya yılda 330 milyar yenlik borsa yatırım fonu (ETF) satacağını duyurdu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

TVF dünyanın en büyük 10 varlık fonu arasına girdi

TVF dünyanın en büyük 10 varlık fonu arasına girdi

Bakanlıktan "vergisiz döviz" iddialarına ilişkin açıklama

Bakanlıktan "vergisiz döviz" iddialarına ilişkin açıklama

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (19 Eylül 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (19 Eylül 2025)

Zor Dönemde Cesur Hedefler

Zor Dönemde Cesur Hedefler

Mutfak sektörü ihracatını güçlendirmek için yıl sonuna odaklandı

Mutfak sektörü ihracatını güçlendirmek için yıl sonuna odaklandı

Vergi yüzsüzlerinin adı açıklanacak: Tarih ve kriterler ne?

Vergi yüzsüzlerinin adı açıklanacak: Tarih ve kriterler ne?

Yorum Yaz