JP Morgan, TCMB’nin faiz kararını değerlendirdi

ABD'nin önde gelen bankalarından JP Morgan, TCMB’nin politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 14 seviyesinde tutma kararı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

22.07.2022 09:05:000
Paylaş Tweet Paylaş
JP Morgan, TCMB’nin faiz kararını değerlendirdi

JP Morgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı hakkında yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası’nın karar metninde “anlamlı bir değişiklik” yapma gereği duymadığını ve faiz kararının giderek piyasayla daha az alakalı hale getirdiğini belirtti.

JP Morgan yayımladığı notta, TCMB’nin karar metninde kullandığı dilde “anlamlı bir değişiklik” yapma gereği duymadığını ve para politikası kararlarının giderek daha az piyasayla alakalı hale getirdiğini belirtti. TCMB’nin karar metninde, para politikasını sıkılaştırma hedefi olmadığını bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan JP Morgan, “Merkez Bankası enflasyonla mücadelede etkinliği kanaatimizce şüpheli olan makroihtiyati tedbirlere devam edecektir.” dedi.

Diğer taraftan notta, enflasyondaki istikrarlı artış ve beklentilerdeki kötüleşme göz önüne alındığında, politika faizinin reel olarak daha da negatif hale geldiği belirtildi. TCMB'nin güvercin duruşunda herhangi bir değişiklik göstermediğinin altını çizen JP Morgan, bu ayki karar metninde tek anlamlı değişikliğin artan küresel durgunluk risklerine atıfta bulunulması olduğunu söyledi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yüzde 120 büyürüz

Yüzde 120 büyürüz

Zirvedeki 30 güçlü kadın

Zirvedeki 30 güçlü kadın

Global marka olmak istiyoruz

Global marka olmak istiyoruz

Değer erozyonu

Değer erozyonu

2030'da değerimiz 30 milyon $ olacak

2030'da değerimiz 30 milyon $ olacak

Hasar bilançosu

Hasar bilançosu

Yorum Yaz