JP Morgan, TCMB’nin faiz kararını değerlendirdi

JP Morgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı hakkında yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası’nın karar metninde “anlamlı bir değişiklik” yapma gereği duymadığını ve faiz kararının giderek piyasayla daha az alakalı hale getirdiğini belirtti.

JP Morgan yayımladığı notta, TCMB’nin karar metninde kullandığı dilde “anlamlı bir değişiklik” yapma gereği duymadığını ve para politikası kararlarının giderek daha az piyasayla alakalı hale getirdiğini belirtti. TCMB’nin karar metninde, para politikasını sıkılaştırma hedefi olmadığını bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan JP Morgan, “Merkez Bankası enflasyonla mücadelede etkinliği kanaatimizce şüpheli olan makroihtiyati tedbirlere devam edecektir.” dedi.

Diğer taraftan notta, enflasyondaki istikrarlı artış ve beklentilerdeki kötüleşme göz önüne alındığında, politika faizinin reel olarak daha da negatif hale geldiği belirtildi. TCMB'nin güvercin duruşunda herhangi bir değişiklik göstermediğinin altını çizen JP Morgan, bu ayki karar metninde tek anlamlı değişikliğin artan küresel durgunluk risklerine atıfta bulunulması olduğunu söyledi.