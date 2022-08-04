JP Morgan Türkiye'nin enflasyon tahminini korudu

JP Morgan yılsonu için yüzde 63,1 enflasyon beklentilerini korurken, son yıllarda olduğu gibi risklerin yukarı yönlü olduğuna işaret etti.

4.08.2022 11:08:000
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JP Morgan Türkiye'nin enflasyon tahminini korudu

ABD’li yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'de enflasyonun sürpriz şekilde aylık yüzde 2,4 artışla marjinal olarak aşağı yönlü olduğunu belirterek küresel fiyatlardaki düşüş yerel enerji fiyatlarında aylık düşüşlere neden olurken, geri kalan tüm alt kategorilerde fiyat baskıları gözlendiğini kaydetti.

Aşırı gevşek para politikası, devam eden liranın zayıflaması ve politika güvenirliğinin zayıflaması göz önüne alındığında fiyat baskılarının güçlenmeye devam etmesinin şaşırtıcı olmadığını belirten JP Morgan, yılın kalan bölümünde enflasyonun yüksek kalmasının beklendiğini ifade etti.

JP Morgan yılsonu için yüzde 63,1 enflasyon beklentilerini korurken, son yıllarda olduğu gibi tahmin risklerinin yukarı yönlü olduğuna işaret etti ve enflasyon yükselmeye devam ettikçe reel politika faizinin daha da negatifleşeceğine vurgu yaptı.

Dün açıklanan verilere göre enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 79,6 ile 24 yılın zirvesine çıkarken aylık enflasyon yüzde 2,37 oldu. Böylece yıllık enflasyonda yükseliş serisi 14. ayda da devam etti.

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