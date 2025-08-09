JPMorgan, Fed’den Eylül ayında faiz indirimi bekliyor

ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından JPMorgan, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2025 yılı para politikası beklentilerine yönelik projeksiyonlarını güncelledi. Banka, yıl sonuna kadar üç aşamalı bir faiz indirimi öngörüsünde bulundu.

Banka, daha önceki aralık ayında tek bir indirim tahmini yerine, eylül ayından başlayarak üç adet 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Fed'in bu yıl 17 Eylül, 29 Ekim ve 10 Aralık olmak üzere üç toplantısı kaldı.

ENFLASYON VE BÜYÜME RİSKLERİ ETKİLİ OLDU

JPMorgan, söz konusu güncellemeyi yaparken, enflasyon dinamiklerinde yavaşlamanın ve ekonomik büyüme görünümünde zayıflamanın etkili olduğunu vurguladı. Ayrıca, Fed’in fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda daha gevşek bir para politikasına yönelebileceği görüşüne de yer verildi.

Uzmanlara göre, Fed’in faiz indirimlerine başlama kararı, hem küresel risk iştahını hem de doların yönünü etkileyebilir. Bu durum, gelişen ülke piyasaları için de pozitif bir görünüm yaratabilir.