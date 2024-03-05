JPMorgan TCMB'den faiz artışı bekliyor

JPMorgan, enflasyonun beklentileri aşmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Nisan'da 500 baz puanlık faiz artışı yapmasını bekliyor.

5.03.2024 10:05:040
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JPMorgan TCMB'den faiz artışı bekliyor

JPMorgan, enflasyonun Şubat'ta beklentileri aşmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan'da politika faizini 500 baz puan daha artırarak yüzde 50'ye çıkaracağını tahmin etti.

JPMorgan, daha önce TCMB'nin politika faizini yüzde 45'e yükselttiği faiz artışıyla faiz artışı döngüsünü sonlandıracağını öngörüyordu.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Şubat'ta yıllık olarak yüzde 67,07 artarak, yüzde 66'lık beklentiyi aştı. TÜFE Şubat'ta aylık bazda ise yüzde 4,53 arttı. Aylık enflasyon için beklenti ise yüzde 3,8 olmuştu.

JPMorgan yayımladığı araştırma notunda, "Manşet enflasyon, Şubat ayında aylık yüzde 4,5 ile bizim beklentimiz olan yüzde 4,2'nin ve piyasa beklentisi olan yüzde 3,8'in çok üzerinde gerçekleşti" dedi.

JPMorgan, yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 45'te tuttu fakat TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında faizi indirebileceğini belirtti.

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