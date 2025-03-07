Kadın girişimcilerin en büyük engeli 'cam tavanlar'

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Decacorn Angels CEO’su Duygu Eren, kadın girişimcilerin önündeki en büyük engelin cam tavan etkisi olduğunu belirterek, kadın girişimcilerin projelerini büyütmeleri için yatırım ve mentorluk desteği sunarak, iş dünyasında daha eşit fırsatlar yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

Duygu Eren, 2024 yılının kadın girişimcilerin dünyadaki ve Türkiye'deki oranlarında önemli bir artışın yaşandığı bir yıl olduğunu ifade etti. Eren, “Kadın girişimciler, özellikle derin teknoloji (deeptech) alanında güçlü bir şekilde yer almaya başladılar ve BiGG fonundan aldıkları desteklerle başarılarını artırdılar. Türkiye'de, 2024 yılı itibarıyla kurulan girişimlerin %29'u kadın girişimciler tarafından hayata geçirildi, bu oran 2023 yılına göre %5'lik bir artışa işaret ediyor. Global Girişimcilik Monitörü (GEM) verilerine göre, Türkiye'de kadın girişimcilik oranı dünya ortalamasının gerisinde kalıyor. 2020'de Türkiye'de erkeklerin girişimcilik oranı %15 civarındayken, kadınların oranı yalnızca %8-10 arasındaydı. Ancak son 20 yılda, kadınlar arasında girişimcilik algısında önemli bir iyileşme gözlemlendi. İş fırsatlarında %79'luk, girişimcilik becerilerinde ise %27'lik bir artış yaşandı.

Decacorn Angels olarak, kadın girişimcilerin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmeleri için mentorluk yapıyoruz. Türkiye'deki kadın girişimciler, genellikle hizmet sektörü, gıda ve tarım, moda ve tekstil, e-ticaret, sağlık ve wellness gibi alanlarda yoğunlaşıyor. Ancak, teknoloji ve inovasyon gibi daha yenilikçi sektörlerde yer almaları hala sınırlı. Kadınların teknoloji tabanlı girişimlerde daha az yer almalarının başlıca engelleri arasında toplumsal cinsiyet kalıpları, STEM alanlarındaki eğitim eksiklikleri, finansal kaynaklara erişim zorlukları, iş-aile dengesinin kurulmasındaki zorluklar ve mentorluk eksiklikleri yer alıyor.

Cam Tavanlar yani görünmez bariyerler en büyük engel

Kadın girişimcilerin teknoloji ve inovasyon alanlarında karşılaştıkları bu engelleri aşabilmeleri için yatırımcılara eğitimler veriyor ve mentorluk programları ile kadın girişimcilerin profesyonel ağlarını güçlendiriyoruz. Ayrıca, finansal destek sağlayarak kadınların girişimcilik yolculuklarında karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Kadın girişimciler, iş dünyasında finansal ve sosyal birçok dezavantajla karşılaşıyorlar. Erkeklere göre sermaye temininde daha fazla zorluk yaşarken, ailevi yükümlülükler ve işyeri kiralama gibi konularda da sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Sosyal dezavantajlar arasında ise cam tavan etkisi, kadınların kariyerlerinde görünmez engellerle karşılaşmalarına neden oluyor. Yatırımcıların cinsiyet önyargıları da, kadın girişimcilerin projelerine yatırım bulmalarını zorlaştırıyor. Bu engelleri aşmak için mikro krediler, hibe programları ve crowdfunding platformları gibi alternatif finansman kaynakları devreye girmeli. Yatırımcılara yönelik eğitimler düzenlenerek cinsiyet önyargıları ortadan kaldırılmalı ve kadın girişimcilerin finansal okuryazarlığı artırılmalı. Ayrıca, esnek çalışma koşulları ve destekleyici kurum kültürleri oluşturulmalı.” diye konuştu.